OnePlus 15 : un monstre d’endurance et de puissance prêt à affronter Samsung et Apple

Le prochain flagship de OnePlus ne devrait plus tarder. Alors que le lancement du OnePlus 15 en Chine est attendu pour le 27 octobre, des sources évoquent déjà une présentation mondiale le 13 novembre 2025.

Et à en croire les fuites, le OnePlus 15 s’annonce comme l’un des smartphones les plus ambitieux de l’année.

OnePlus 15 : Un écran XXL et une fiche technique musclée

Le OnePlus 15 serait doté d’un écran BOE X3 de 6,78 pouces, affichant une définition 1,5K, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 165 Hz, et des certifications HDR Vivid/HDR10+. La luminosité pourrait grimper à 1 800 nits, avec un dimming PWM à 2 160 Hz pour limiter la fatigue visuelle.

Sous le capot, on retrouverait la toute dernière puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, épaulée par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.1. Autant dire que la puissance brute ne devrait pas manquer.

L’autre gros atout : une batterie géante de 7 300 mAh, compatible avec la charge filaire 120 W et la charge sans fil 50 W. De quoi offrir une autonomie record, là où Samsung et Apple restent plus conservateurs.

Un triple module photo équilibré

Côté photo, le OnePlus 15 miserait sur un trio de capteurs 50 mégapixels :

un Sony LYT-700 (24 mm) avec OIS pour le grand-angle,

un ultra grand-angle Samsung JN5 (15 mm),

un téléobjectif Samsung JN5 (85 mm, OIS) offrant un zoom optique jusqu’à 3,5x.

En façade, un capteur de 50 mégapixels complèterait l’ensemble pour les selfies et la vidéo.

Design premium et durabilité extrême

OnePlus promet un châssis en métal nano-céramique aérospatial, annoncé comme 134 % plus dur que le titane et 223 % plus résistant que l’acier inoxydable. L’appareil bénéficierait en plus d’une triple certification IP66/IP68/IP69 contre l’eau et la poussière.

La marque a déjà dévoilé une première couleur baptisée Sand Storm, mais d’autres finitions — noir, violet et bleu clair — devraient être disponibles.

Un rival direct du Galaxy S25 et de l’iPhone 17

Avec ses specs de haut vol, le OnePlus 15 vise directement les Galaxy S25/S26 et l’iPhone 17. Entre son énorme batterie, sa puissance brute et son design haut de gamme, il pourrait séduire les utilisateurs lassés des petites évolutions incrémentales.

Reste la grande inconnue : le prix. Si OnePlus parvient à rester sous la barre des 1 200 €, son nouveau flagship pourrait bien devenir l’un des coups de cœur de cette fin d’année.

En clair, le OnePlus 15 s’annonce comme un smartphone massif, endurant et redoutablement puissant. Si ses promesses se confirment, il pourrait bien redonner un peu de piment à la bataille des flagships.