Galaxy S26 Ultra : Le « Privacy Display » va-t-il rendre vos messages invisibles aux curieux ?

Les écrans de nos smartphones sont devenus de véritables fenêtres sur nos vies numériques… mais aussi une source croissante d’inquiétude. Dans le métro, au bureau ou dans un café, il est facile pour un inconnu ou un collègue de jeter un œil à vos messages ou documents sensibles. Samsung pourrait bientôt répondre à ce problème avec une innovation inédite : le « Privacy Display », attendu sur le futur Galaxy S26 Ultra.

Une fonction pensée pour les environnements publics

L’information provient d’une fuite partagée par le leaker Ach sur X. Selon les captures d’écran publiées, le Privacy Display apparaîtra dans les paramètres de confidentialité avec un interrupteur dédié et une option baptisée « Auto privacy ».

Cette dernière permettrait d’activer automatiquement la fonction dans certaines situations, par exemple lors de l’utilisation d’applications sensibles (banque, messagerie, réseaux sociaux) ou dans des lieux très fréquentés. Samsung explique que cette détection pourrait reposer sur la géolocalisation ou sur des capteurs embarqués du téléphone.

Un menu intitulé « Conditions personnalisées » offrirait par ailleurs la possibilité de personnaliser les déclencheurs, pour adapter la fonction au mode de vie de chacun.

Plusieurs niveaux de protection visuelle

Selon la fuite, l’une des options les plus radicales s’appelle « Maximum privacy ». Elle réduit considérablement la luminosité de l’écran au-delà des niveaux standards, afin de limiter la visibilité pour toute personne se tenant à proximité.

Les réglages incluent aussi des paramètres spécifiques pour les notifications, l’écran de verrouillage et même les fenêtres flottantes (picture-in-picture). L’utilisateur pourra ainsi décider de masquer certaines informations sensibles en toute discrétion, sans avoir à désactiver complètement l’écran.

Une nouvelle technologie d’écran : Flex Magic Pixel ?

Il reste toutefois des zones d’ombre quant au fonctionnement matériel de ce Privacy Display. Une fuite venue de Corée suggérait déjà que le Galaxy S26 Ultra inaugurerait une technologie d’écran baptisée « Flex Magic Pixel », capable de réduire l’angle de vision à la demande.

Cette approche rappelle certaines solutions déjà vues ailleurs : un constructeur chinois avait expérimenté l’utilisation de la caméra frontale pour détecter les regards indiscrets et alerter l’utilisateur. Mais, Samsung semble opter pour une stratégie plus intégrée directement à l’écran, probablement plus fluide et moins intrusive.

Le Galaxy S26 Ultra : un flagship attendu début 2026

Au-delà de cette nouveauté, les rumeurs indiquent que le Galaxy S26 Ultra profiterait aussi d’une dalle M14 OLED améliorée avec la technologie CoE (Color on Encapsulation), permettant d’obtenir un écran plus lumineux et fin.

Le smartphone embarquerait la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, et conserverait un système photo proche de celui du S25 Ultra, toujours orienté vers la polyvalence et la puissance brute. La gamme Galaxy S26 pourrait également marquer le retour du modèle Plus, absent du catalogue en 2025.

Un argument fort pour passer du S25 Ultra au S26 Ultra ?

Comme toujours avec les fuites, il convient de rester prudent. Mais si cette fonctionnalité se confirme, le Privacy Display pourrait devenir un véritable atout différenciant du Galaxy S26 Ultra.

Dans un contexte où la confidentialité visuelle devient aussi importante que la sécurité logicielle, Samsung chercherait à se positionner en pionnier, en apportant une réponse concrète à une préoccupation quotidienne.

Pour les propriétaires de Galaxy S25 Ultra, souvent peu enclins à changer de smartphone d’une génération à l’autre, cette innovation pourrait représenter l’un des rares arguments convaincants pour franchir le cap du S26 Ultra.