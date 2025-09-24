Accueil » Samsung Galaxy S26 Ultra : un écran de confidentialité intégré avec One UI 8.5 ?

Samsung vient à peine de commencer le déploiement de One UI 8, mais déjà la prochaine version fait parler d’elle. Selon les premières fuites, One UI 8.5 cacherait une nouveauté majeure : le Galaxy S26 Ultra pourrait être le premier smartphone de la marque à intégrer un écran de confidentialité directement dans sa dalle.

Galaxy S26 Ultra : Un écran qui protège vos regards indiscrets

Le concept est simple : grâce à la technologie Flex Magic Pixel, déjà montrée par Samsung lors du MWC 2024, l’écran limiterait automatiquement la visibilité depuis les angles. Résultat : si quelqu’un tente de jeter un coup d’œil à votre écran dans les transports ou un lieu public, il ne verra qu’une zone assombrie.

Ce type de fonctionnalité existe déjà via des films protecteurs de confidentialité, mais l’intégrer directement au matériel rend l’expérience plus fluide, plus premium et surtout mieux optimisée.

Des améliorations d’écran annoncées

En plus de cette innovation, le Galaxy S26 Ultra devrait bénéficier d’une dalle encore plus avancée que celle du S25 Ultra :

Nouveau matériau M14 pour une meilleure luminosité

Consommation d’énergie réduite

Durée de vie de la dalle allongée

Écran plus fin et plus résistant

Samsung continuerait ainsi de positionner la gamme Ultra comme vitrine de ses technologies d’affichage les plus ambitieuses.

Une option à activer ou désactiver ?

Si la confidentialité est un atout indéniable, certains utilisateurs craignent que la fonction ne soit contraignante au quotidien. Imaginez montrer une photo à un ami, et que lui ne voie qu’un écran assombri…

L’idéal serait donc que Samsung propose un mode activable/désactivable selon les besoins :

ON dans les transports, au bureau, ou en public.

OFF à la maison ou pour partager du contenu.

Le Galaxy S26 Ultra, attendu début 2026, pourrait bien marquer un tournant en matière d’affichage avec cet écran de confidentialité intégré. Si la fonction est confirmée et bien pensée, elle pourrait séduire à la fois les professionnels, les voyageurs et les utilisateurs soucieux de leur vie privée.

Samsung réussirait ainsi à se distinguer de ses concurrents Apple et OnePlus, en misant sur une technologie utile au quotidien.