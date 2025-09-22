Accueil » Galaxy S26 Ultra : un écran encore plus fin et lumineux pour contrer l’iPhone 17 Pro

Galaxy S26 Ultra : un écran encore plus fin et lumineux pour contrer l’iPhone 17 Pro

Après le succès retentissant de l’iPhone 17, Samsung prépare déjà sa riposte. Selon un rapport d’ETNews, le futur Galaxy S26 Ultra devrait marquer un tournant avec un écran plus brillant, plus fin et plus économe en énergie que celui du Galaxy S25 Ultra.

Le Galaxy S26 Ultra devrait être équipé du nouveau matériau OLED M14, le plus avancé du marché. Par rapport au M13 déjà présent dans les Galaxy S24 et S25, le M14 promet :

une luminosité accrue,

une consommation d’énergie réduite,

une durée de vie prolongée des dalles.

Ce matériau était attendu sur l’iPhone 17 Pro, mais Samsung semble bien décidé à garder l’avantage technologique.

Galaxy S26 Ultra : La technologie CoE arrive sur smartphones classiques

Au-delà du M14, Samsung compte introduire pour la première fois sur un smartphone classique sa technologie Color Filter on Encapsulation (CoE), déjà utilisée depuis 2021 sur ses pliables.

En intégrant le filtre de couleur directement dans la couche de protection OLED, CoE permet de se passer du film polarisant traditionnel, ce qui réduit l’épaisseur de l’écran, augmente la luminosité, et limite les réflexions.

Un coup stratégique, d’autant plus qu’Apple travaillerait sur une approche similaire pour son futur iPhone anniversaire.

Tailles d’écran des modèles Galaxy S26

La gamme devrait se décliner ainsi :

Galaxy S26 Pro : écran 6,27 pouces (M13)

Galaxy S26 Edge : écran 6,66 pouces (M13)

Galaxy S26 Ultra : écran 6,89 pouces (M14 + CoE)

Le positionnement est clair : réserver le meilleur de la technologie d’affichage au modèle Ultra.

Pourquoi cet écran est crucial pour Samsung

Le Galaxy S25 Ultra a connu un bon succès, mais l’iPhone 17 Pro attire toute l’attention en ce moment. Pour ne pas se laisser distancer, Samsung mise sur un saut technologique majeur dans l’affichage. Bien que des améliorations de design et de caméra soient également attendues, la batterie pourrait, elle, décevoir.

Avec un OLED M14 couplé à la technologie CoE, le Galaxy S26 Ultra pourrait offrir l’écran le plus avancé du marché et marquer une vraie différence face à l’iPhone 17 Pro. Reste à voir si Samsung saura transformer cet avantage technique en argument commercial fort.