Huawei Mate 80 Air : Le smartphone le plus fin du monde aura-t-il enfin une autonomie solide ?

Huawei semble prêt à frapper fort dans la nouvelle bataille des smartphones ultrafins avec un modèle qui viendrait directement concurrencer l’iPhone Air et le Galaxy S25 Edge. Selon des fuites relayées par un blogueur chinois, ce modèle serait intégré à la gamme Mate 80 et pourrait s’appeler le Mate 80 Air.

L’objectif est clair : proposer un téléphone encore plus fin que l’iPhone Air (5,5 mm) et le Galaxy S25 Edge (5,8 mm). Pour y parvenir, Huawei miserait sur une batterie en silicium, plus compacte et plus dense que les batteries lithium-ion classiques. Ce choix pourrait résoudre le principal défaut des smartphones ultrafins : une autonomie trop limitée.

Malgré son profil minimaliste, le Mate 80 Air viserait à rester durable et performant, un équilibre que ni Apple ni Samsung n’ont encore totalement atteint.

Huawei Mate 80 Air : Puissance et stockage XXL

Sous le capot, le téléphone embarquerait le tout nouveau Kirin 9030 5G, dernière génération de puces maison Huawei, conçues pour rivaliser avec l’Apple A-series et le Snapdragon 8 Elite.

Autre promesse impressionnante : une capacité de stockage allant jusqu’à 2 To, soit le double de ce que proposent Apple et Samsung aujourd’hui. Côté connectivité, Huawei ferait le pari de l’eSIM uniquement, sans emplacement physique, avec un outil maison de gestion des eSIM attendu pour la fin 2025.

Apple a lancé son iPhone Air en septembre 2025, un succès notable en Chine malgré des critiques sur la batterie. Samsung, de son côté, a tenté l’aventure avec son S25 Edge, séduisant par son design mais critiqué pour son autonomie et son appareil photo.

Huawei veut donc se positionner en alternative premium, combinant finesse, puissance et autonomie, ce qui pourrait séduire à la fois les amateurs de design et les utilisateurs exigeants.

Lancement prévu et attentes

Le Mate 80 Air serait actuellement en phase de test, avec une sortie programmée pour le quatrième trimestre 2025. Si les promesses se confirment, ce smartphone pourrait marquer un tournant : un appareil à la fois léger, élégant et robuste, sans sacrifier l’autonomie ni la performance.

Comparatif rapide des ultrafins annoncés