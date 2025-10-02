Accueil » Galaxy S26+ : Le modèle « Plus » ferait son retour après l’échec commercial de la variante Edge

Samsung semble revenir sur sa décision de mettre fin à la variante « Plus » de ses flagships. Selon le média coréen The Elec, le constructeur a relancé le développement d’un smartphone au nom de code « M Plus », qui correspondrait au Galaxy S26+.

Au départ, la stratégie de Samsung était claire : remplacer le Galaxy S Plus par une version Edge, censée offrir une identité visuelle différente et maintenir un modèle intermédiaire entre l’entrée de gamme premium et l’Ultra. Mais le pari n’a pas pris.

En quatre mois, seules 300 000 unités du Galaxy S25 Edge ont été produites, contre 500 000 Galaxy S25+ sur la même période un an plus tôt.

Face à ces chiffres décevants, Samsung préfère ne pas prendre de risque supplémentaire. Le retour du Galaxy S26+ viserait à stabiliser les ventes de sa gamme la plus stratégique, où chaque faux pas se traduit rapidement en pertes financières.

Reste à savoir si la marque coréenne conservera le Edge en parallèle du Plus ou si elle abandonnera définitivement cette tentative de diversification.

En clair : après l’échec du Galaxy S25 Edge, Samsung choisit la prudence en ramenant son classique modèle Plus dans la famille Galaxy S26.