Amazon dévoile ses nouveautés : Kindle couleur, Vega OS et Alexa Plus, la révolution est lancée

Amazon vient de tenir son événement d’automne et le géant de Seattle a multiplié les annonces. Au menu : de nouveaux écrans Echo Show, une mise à jour des Kindle Scribe avec écran couleur, des Fire TV sous Vega OS, sans oublier des caméras Ring et Blink boostées à l’IA.

Echo Show 8 et 11 : un design revu, Alexa Plus à bord

Amazon rafraîchit ses écrans connectés Echo Show 8 (720p – 199,99 euros) et Echo Show 11 (1080p – 239,99 euros).

Design arrondi avec haut-parleur en tissu.

Caméra 13 mégapixels grand-angle.

Interface améliorée pour contrôler plusieurs appareils.

Alexa Plus, la nouvelle version boostée à l’IA.

Le Echo Show 8 et le Echo Show 11 seront disponibles le 12 novembre.

Echo Dot Max et Echo Studio : plus compacts, plus puissants

Echo Dot Max (109,99 euros) : meilleur son, 3x plus de basses, finition premium, micro amélioré, LED frontale.

Echo Studio 2025 (239,99 euros) : plus petit que la génération précédente, son spatial + Dolby Atmos, et possibilité de créer un home cinéma avec jusqu’à 5 appareils via Alexa Home Theater.

Le Echo Dot Max et le Echo Studio seront disponibles le 29 octobre.

Kindle Scribe passe à la couleur

Trois nouveaux modèles dont le Kindle Scribe Colorsoft (629,99 dollars) :

Écran couleur, 11 pouces.

2 semaines d’autonomie.

Annotation, surlignage et dessin en couleur.

Deux autres versions (429,99 dollars et 499,99 dollars) gardent l’écran monochrome mais avec design affiné, bords fins et IA pour résumer les notes.

Actuellement, aucune information sur une disponibilité en France de ces modèles.

Fire TV et Fire Stick sous Vega OS

Fire TV Omni QLED : nouveau design, processeur plus rapide, Dolby Vision/HDR10+, adaptation à la luminosité ambiante. De 50 à 75 pouces dès 479,99 dollars (aucune information sur une disponibilité en France).

Fire TV 2- et 4-Series : plus abordables, cadres métal fins, processeur quad-core. À partir de 159,99 dollars (aucune information sur une disponibilité en France).

Fire TV Stick 4K Select (54,99 euros) : premier appareil sous Vega OS, 4K + HDR10+, bientôt compatible Xbox Gaming, Luna et Alexa Plus.

Le Fire TV Stick 4K Select est disponible en précommande dès aujourd’hui, sera expédié à partir de la mi-octobre.

Ring et Blink : de la 4K et de l’IA partout

Ring (sécurité domestique)

Nouvelle gamme Pro 4K : Sonnette vidéo Pro filaire (249,99 euros), Caméra extérieure Pro (199,99 euros), Caméra Floodlight Pro (279,99 euros).

IA de reconnaissance faciale, messages automatiques avec Alexa Plus, fonction Search Party pour retrouver les animaux perdus.

Blink (caméras abordables)

Blink Arc (99,99 euros) : deux caméras combinées pour une vue panoramique 180°.

Nouvelles Blink Outdoor 2K+ et Mini 2K+ (44,99 euros) : vidéo 2K, vision nocturne couleur, audio amélioré, réduction de bruit.

Tous les nouveaux produits Blink sont disponibles en précommande dès aujourd’hui et seront expédiés à partir de la mi-octobre.

En résumé

Amazon muscle tout son écosystème :

Alexa Plus devient la colonne vertébrale intelligente.

devient la colonne vertébrale intelligente. Les Echo et Fire TV misent sur la performance et le son immersif.

et misent sur la performance et le son immersif. Les Kindle gagnent enfin la couleur.

gagnent enfin la couleur. Ring et Blink adoptent massivement la 4K et l’IA.

Un écosystème maison plus complet que jamais — du salon à la porte d’entrée.