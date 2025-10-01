Accueil » Windows 11 reçoit sa mise à jour 25H2 : un petit paquet, mais de gros renforts en sécurité

Windows 11 reçoit sa mise à jour 25H2 : un petit paquet, mais de gros renforts en sécurité

Windows 11 reçoit sa mise à jour 25H2 : un petit paquet, mais de gros renforts en sécurité

Microsoft déploie dès aujourd’hui sa mise à jour annuelle de Windows 11, version 25H2. Après une phase de test dans le canal Release Preview du programme Insider, l’update est désormais disponible via Windows Update pour tous les utilisateurs.

Contrairement aux mises à jour majeures du passé, 25H2 s’installe rapidement : il s’agit d’un simple enablement package, autrement dit un petit déclencheur qui active les nouveautés déjà intégrées dans Windows 11 version 24H2.

Les deux versions partagent désormais le même socle de code et de maintenance, ce qui permettra à Microsoft de continuer à livrer de nouvelles fonctionnalités chaque mois, simultanément pour 24H2 et 25H2.

Windows 11 25H2 : Sécurité renforcée avec l’IA en coulisses

Le vrai chantier de 25H2 est invisible : Microsoft annonce d’importants progrès dans la détection des vulnérabilités à la compilation et à l’exécution, soutenus par de l’IA appliquée au codage sécurisé.

L’objectif : anticiper et bloquer plus efficacement les menaces, dans le respect d’un cycle de développement logiciel (SDL) plus strict.

Côté allègement, Microsoft a également supprimé deux vieilles briques du système : PowerShell 2.0 et la ligne de commande WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line).

Comment l’obtenir ?

Pour installer Windows 11 25H2 dès aujourd’hui :

ouvrez Windows Update,

assurez-vous que l’option « obtenir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles » est activée.

Attention cependant : si Microsoft détecte une incompatibilité matérielle ou logicielle (pilotes, applis), un safeguard hold pourra bloquer temporairement l’update le temps qu’un correctif soit prêt.

Le déploiement complet se fera progressivement dans les mois à venir, avec un suivi des problèmes connus sur le Windows Release Health Hub.

En clair : Windows 11 25H2 ne change pas le visage du système, mais il muscle considérablement sa sécurité interne. Une mise à jour discrète, mais essentielle, pour un OS plus robuste face aux menaces.