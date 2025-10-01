Accueil » Echo Dot Max : Un son 3x plus puissant pour défier le HomePod Mini d’Apple à 110 € ?

Echo Dot Max : Un son 3x plus puissant pour défier le HomePod Mini d'Apple à 110 € ?

Lors de son événement matériel d’automne, Amazon a présenté le Echo Dot Max, une nouvelle enceinte connectée qui bouscule la gamme Echo Dot.

Vendu 109,99 euros, ce modèle premium se positionne face au HomePod Mini d’Apple, avec la promesse d’un son plus puissant et d’une Alexa plus intelligente grâce à l’abonnement Alexa Plus.

Echo Dot Max : Un son trois fois plus puissant

Le Echo Dot Max conserve la silhouette sphérique de ses prédécesseurs mais adopte une face plate où se trouvent désormais l’anneau lumineux et les boutons de contrôle.

À l’intérieur, Amazon annonce un système audio totalement repensé :

près de 3x plus de basses que le Echo Dot classique,

un woofer haute excursion associé à un tweeter sur mesure,

et, pour la première fois, deux haut-parleurs intégrés dans un Dot.

Alexa Plus, l’assistant qui s’adapte à vous

Le Echo Dot Max est aussi le premier de sa famille à tirer parti d’Alexa Plus, l’assistant vocal dopé à l’IA :

conversations plus naturelles et continues,

gestion simultanée de plusieurs objets connectés,

recommandations personnalisées grâce à une mémoire contextuelle (films, préférences alimentaires, habitudes de consommation).

Un nouveau processeur pour plus de réactivité

Sous le capot, Amazon inaugure le processeur AZ3, conçu pour le calcul en local. L’objectif : réduire la latence, mieux détecter la voix de l’utilisateur et filtrer les bruits de fond.

Prix et disponibilité

Prix : 109,99 euros

Précommandes ouvertes dès aujourd’hui

Lancement officiel : 29 octobre 2025

Les clients américains qui achèteront l’un des nouveaux Echo (Dot Max, Show 8 ou Show 11) auront accès en avant-première à Alexa Plus.

Avec le Echo Dot Max, Amazon donne un nouveau souffle à son enceinte connectée la plus populaire. Plus puissante, plus intelligente et plus premium, elle marque un tournant : le Echo Dot n’est plus seulement l’option “budget” de la gamme, mais une véritable alternative haut de gamme face au HomePod Mini d’Apple.