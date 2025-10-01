Accueil » Amazon dope Ring avec la 2K, la 4K et une IA baptisée Retinal Vision

Amazon dope Ring avec la 2K, la 4K et une IA baptisée Retinal Vision

Lors de son événement matériel d’automne, Amazon a levé le voile sur une nouvelle génération d’appareils Ring. Au programme : caméras et sonnettes plus nettes que jamais grâce à la 2K et à la 4K, un traitement d’image optimisé par IA et même des fonctions inédites pour les animaux de compagnie.

Des modèles 2K pour l’entrée de gamme :

Sonnette vidéo Plus filaire 2K (179,99 euros)

Caméra intérieure Plus 2K (59,99 euros)

Ces deux modèles enregistrent désormais en 2K et inaugurent Retinal Vision, un traitement en plusieurs étapes censé offrir des flux vidéo plus clairs, en particulier de nuit.

Ring : Une gamme Pro en 4K

Ring muscle aussi ses modèles haut de gamme avec la 4K :

Sonnette vidéo Pro filaire 4K (249,99 euros)

Caméra extérieure Pro sur secteur 4K (199,99 euros)

Caméra Floodlight Pro 4K (279,99 euros)

Amazon proposera aussi des versions Alimentation par Ehternet (PoE) : Caméra extérieure Pro (299,99 euros) et Sonnette vidéo Pro filaire (349,99 euros).

Retinal Vision et IA embarquée

La nouvelle technologie Retinal Vision combine traitement d’image et tuning par IA pour un rendu plus clair, avec support du zoom 10x. Autre nouveauté majeure : Familiar Faces, une reconnaissance faciale qui permet d’identifier vos proches et d’afficher qui sonne à la porte.

Les sonnettes Ring pourront désormais s’appuyer sur Alexa Plus, l’assistant IA premium d’Amazon, pour :

répondre aux livreurs,

repousser les démarcheurs,

donner des consignes automatiquement.

En clair, une sonnette qui gère la porte à votre place.

Ring introduit aussi une fonction communautaire originale : si un chien est signalé perdu dans votre quartier via l’app, vos caméras Ring participeront automatiquement à la recherche en analysant les images pour repérer l’animal. Les chats et autres animaux suivront plus tard.

Disponibilité

Les nouveaux produits sont disponibles en précommande dès aujourd’hui.

Search Party arrivera en novembre (chiens d’abord).

Familiar Faces et Alexa Plus Greetings seront déployés en décembre.

Avec cette vague de nouveautés, Ring confirme son virage vers des caméras plus intelligentes et mieux intégrées à l’écosystème Alexa. La promesse : moins de notifications inutiles, plus de sécurité, et même un coup de pouce pour vos animaux de compagnie.