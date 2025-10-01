Accueil » Kindle Scribe passe à la couleur : L’écran E Ink de 11 pouces est-il la révolution attendue ?

Lors de son événement d’automne 2025, Amazon a présenté une nouvelle génération de Kindle Scribe. La grande nouveauté : le Kindle Scribe Colorsoft, premier modèle équipé d’un écran couleur E Ink de 11 pouces, pensé pour la prise de notes, la lecture et même l’annotation en couleurs.

Kindle Scribe : Un design affiné, plus proche de la tablette

Amazon a abandonné le design asymétrique de la première génération pour un look plus épuré, façon tablette. Malgré un écran plus grand (11 pouces contre 10,2 auparavant), les nouveaux Scribe sont plus légers (400 g) et plus fins (5,4 mm) que leurs prédécesseurs.

Un nouveau traitement du verre ajoute un effet de friction réaliste, simulant mieux l’écriture sur papier. La dalle est aussi plus proche de la surface, rendant le trait du stylet plus précis et naturel.

Sous le capot, Amazon intègre un processeur quad-core et plus de mémoire vive. Résultat : des changements de page et une expérience d’écriture 40 % plus rapides que sur le modèle 2023.

Côté éclairage, un système de LED miniaturisées affine les bordures et homogénéise la lumière, pour une lecture plus confortable.

Écriture et couleurs avec le Scribe Colorsoft

Le Kindle Scribe Colorsoft permet désormais :

d’écrire ou dessiner avec 10 couleurs de stylo ,

, de surligner avec 5 couleurs de surligneurs,

d’utiliser de nouveaux outils d’ombrage pour des dégradés plus naturels.

Une option qui séduira autant les étudiants que les créateurs visuels, tout en profitant de la bibliothèque Kindle la plus riche du marché.

Des outils IA pour lire et organiser ses notes

Amazon pousse aussi l’IA dans ses liseuses :

Story So Far: un résumé sans spoilers de votre livre, généré automatiquement.

Ask This Book: poser une question sur un passage et obtenir une réponse basée sur le texte.

Recherche élargie et résumés automatiques dans vos carnets de notes.

Export vers OneNote, OneDrive et Google Drive pour continuer le travail sur PC.

À terme, vous pourrez même envoyer vos notes à Alexa Plus et en discuter avec l’assistant vocal.

Prix et disponibilité

La nouvelle gamme Scribe est plus chère que la précédente :

Kindle Scribe (sans front light) : 429,99 dollars — sortie début 2026.

Kindle Scribe standard (avec front light) : 499,99 dollars — dispo fin 2025.

Kindle Scribe Colorsoft (écran couleur) : 629,99 dollars — dispo fin 2025.

Actuellement, aucune information sur une disponibilité en France de ces modèles.

Avec ces nouveautés, Amazon se rapproche encore plus de l’expérience tablette, mais garde son ADN de liseuse dédiée à l’écriture et à la productivité. Le Scribe Colorsoft, malgré un prix élevé, s’annonce comme une alternative crédible face au Remarkable Paper Pro, avec l’avantage imbattable de l’écosystème Kindle.