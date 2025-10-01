Amazon lance son nouveau Fire TV Stick 4K Select à 54,99 euros

Lors de son événement matériel d’automne 2025, Amazon a présenté le Fire TV Stick 4K Select, un nouveau dongle de streaming abordable qui arrivera en octobre au prix de 54,99 euros.

Le Stick promet une image 4K vive, la compatibilité HDR10 Plus et des applications qui se lancent beaucoup plus vite selon Amazon. Comme toujours, il donnera accès à vos services de streaming préférés.

Mais, la vraie nouveauté viendra prochainement : la compatibilité avec Xbox Gaming, le service cloud gaming Luna, et surtout l’intégration avec Alexa Plus, la nouvelle version de l’assistant vocal boostée à l’IA.

Avec le support annoncé de Xbox Gaming et de Luna, le Fire TV Stick 4K Select pourrait devenir plus qu’un simple lecteur de streaming : une petite console cloud à glisser derrière la télé.

Le dernier gros renouvellement de la gamme remonte à 2023, avec l’arrivée du Fire Stick 4K (Wi-Fi 6) et du 4K Max (Wi-Fi 6E et 16 Go de stockage). En 2024, Amazon avait aussi mis à jour le Fire TV Stick HD avec télécommande vocale Alexa incluse et compatibilité HDMI-ARC.

Fire TV Stick 4K Select : Un rafraîchissement bienvenu

Cette année, le Fire TV Stick 4K Select vient compléter la famille avec un prix agressif et des performances optimisées, tout en ouvrant la porte aux futurs services gaming et IA.

Avec ce nouveau modèle et son Vega OS fraîchement annoncé pour ses téléviseurs, Amazon renforce son écosystème Fire TV, en visant aussi bien les spectateurs occasionnels que les amateurs de jeux et d’IA.