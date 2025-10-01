Accueil » Amazon muscle Blink : nouvelles caméras 2K+ et un modèle Arc à 180°

Amazon muscle Blink : nouvelles caméras 2K+ et un modèle Arc à 180°

Amazon a profité de son événement matériel pour dévoiler une nouvelle génération de caméras Blink, sa marque maison connue pour ses solutions de sécurité abordables.

Au programme : vidéo en 2K, meilleures performances en basse lumière et même une caméra double objectif pour couvrir un champ de vision panoramique.

Blink Mini 2K+: la compacte se met à jour

La petite caméra filaire Mini 2K+ capture désormais des vidéos en 2K pour plus de détails. Comme la génération précédente, elle peut aussi s’utiliser à l’extérieur avec un adaptateur résistant aux intempéries vendu séparément. Amazon la présente comme la caméra compacte « la plus avancée » de Blink.

Prix : 44,99 euros — sortie le 15 octobre.

Blink Outdoor 2K+: autonomie et vision nocturne couleur

La Outdoor 2K+ remplace la gamme Outdoor 5 et passe enfin au 2K, avec en prime :

vision nocturne couleur,

zoom 4x,

audio bidirectionnel avec réduction de bruit.

Elle conserve son atout principal : une autonomie annoncée jusqu’à 1 an (2 piles AA), malgré l’amélioration de la qualité vidéo grâce à une puce maison optimisée. Détection de personnes, véhicules et intégration Blink Plus sont toujours de la partie.

Prix : 94,99 euros — sortie le 29 octobre.

Blink Arc : deux caméras pour une vue à 180°

Grosse nouveauté, la Blink Arc combine deux caméras Mini 2K+ dans un même support inclinable pour offrir une vue panoramique à 180°. L’IA Blink fusionne les flux en une seule image (fonction réservée aux abonnés Blink Plus), tout en permettant de consulter chaque caméra séparément.

Le support Arc sera vendu seul, ou en pack avec deux caméras pour 99,99 euros.

Expédition prévue à partir du 22 octobre.

Avec cette mise à jour, Blink reste fidèle à sa promesse : des caméras simples, fiables et surtout abordables. Quand une caméra Nest extérieure de Google coûte 200 euros, on peut se payer presque tout un kit Blink pour le même prix.