realme Watch 5 : Une montre ultra-complète avec 14 jours d’autonomie pour seulement 70 € ?

Après une année d’absence sur le segment des montres connectées, realme fait son grand retour avec la realme Watch 5, un modèle qui vient tout juste d’apparaître discrètement sur Amazon Allemagne.

Si l’expédition ne commencera qu’en novembre, la montre est déjà disponible à la commande.

realme Watch 5 : Un grand écran AMOLED lumineux

La realme Watch 5 embarque un écran AMOLED rectangulaire de 1,97 pouces, avec une résolution de 390 x 450 pixels, un rafraîchissement à 60 Hz et une luminosité maximale de 600 nits. De quoi garantir une excellente lisibilité en extérieur.

Avec sa batterie de 460 mAh, combinée à un système d’exploitation léger (et non Wear OS), la montre promet jusqu’à 14 jours d’autonomie sur une seule charge.

Fitness, santé et plus de 100 modes d’entraînement

Côté santé, la realme Watch 5 coche presque toutes les cases :

108 modes sportifs

Suivi du rythme cardiaque en continu

Mesure de la SpO2 (taux d’oxygène dans le sang)

Étanchéité IP68

Elle embarque également un GPS et GNSS intégrés, plus de 300 cadrans personnalisables, et la prise en charge du paiement NFC.

Design inspiré, fonctionnalités avancées

Le design n’est pas sans rappeler une certaine Apple Watch Ultra 2, avec son boîtier massif et ses bracelets aux allures familières. La montre est proposée en noir et en « Titanium Silver », bien que l’on ne sache pas encore si le titane est réellement présent dans les matériaux.

Une fuite précédente mentionnait également des fonctions de :

Appel Bluetooth

Mode intercom Bluetooth (communication directe entre deux montres, sans téléphone)

Cartes NFC d’accès

Boussole intégrée

Prix et disponibilité

La realme Watch 5 est affichée à 70 € en Allemagne, avec une date de livraison annoncée à partir du 3 novembre 2025. Une annonce officielle pourrait donc intervenir dans les tout prochains jours.

Avec un grand écran AMOLED, des capteurs complets, du GPS natif, du NFC et une autonomie de deux semaines pour seulement 70 €, la Realme Watch 5 se positionne comme l’un des meilleurs rapports qualité-prix de cette fin d’année. Reste à voir si la France sera également concernée par le lancement.