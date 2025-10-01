Accueil » Echo Studio 2025 : Un son spatial de luxe dans un format réduit de 40 %, faut-il craquer ?

Lors de son événement matériel d’automne 2025, Amazon a levé le voile sur un nouvel Echo Studio, son enceinte connectée haut de gamme. Annoncé comme le « meilleur Echo jamais conçu » par Daniel Rausch, VP d’Alexa et Echo, ce modèle redessiné combine design compact et performances sonores renforcées.

Echo Studio 2025 : Audio spatial et Dolby Atmos dans un format réduit

Le Echo Studio 2025 embarque 3 haut-parleurs large bande et un woofer personnalisé, le tout optimisé pour l’audio spatial et le Dolby Atmos.

Particularité : la célèbre couronne lumineuse a migré sur l’avant de l’enceinte pour plus de visibilité. Malgré ces nouveautés, le Echo Studio affiche une taille réduite de 40 % par rapport au modèle original sorti en 2019.

Sous le capot, la nouvelle puce AZ3 Pro propulse l’enceinte. Elle améliore la détection des conversations et ajoute la prise en charge de modèles de langage avancés et de vision transformers. Autre nouveauté : la fonction Alexa Home Theater, qui permet de relier jusqu’à cinq Echo Studio ou Echo Dot Max à un Fire TV compatible pour créer un véritable système surround.

Prix et disponibilité

Disponible en précommande dès aujourd’hui, avec une sortie prévue le 29 octobre 2025. Aux États-Unis, chaque achat inclura un accès anticipé à Alexa Plus, la nouvelle version IA enrichie de l’assistant vocal.

Plus compact, plus intelligent et toujours centré sur la qualité sonore, ce nouvel Echo Studio confirme la volonté d’Amazon de rester leader sur le marché des enceintes connectées haut de gamme.