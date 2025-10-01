Accueil » Amazon lance les Echo Show 8 et 11 : écrans plus fins, meilleur son et Alexa Plus intégré

Lors de son événement matériel d’automne, Amazon a présenté deux nouveaux écrans connectés : le Echo Show 8 et le tout premier Echo Show 11.

Ces modèles repensés inaugurent un design plus fin, des performances audio renforcées et l’intégration d’Alexa Plus, l’assistant vocal boosté à l’IA générative.

Design premium et caméras améliorées

Le nouvel Echo Show 8 conserve une dalle de 8 pouces en 720p mais gagne en contraste et en angles de vision. Le Echo Show 11, inédit, adopte une diagonale de 11 pouces en 1080p. Tous deux affichent une esthétique plus élégante, avec des bordures affinées et une caméra de 13 mégapixels centrée en haut de l’écran.

Les écrans reposent sur des haut-parleurs oblongs recouverts de tissu 3D, apportant une allure plus premium que les précédentes générations.

Amazon a revu l’acoustique en profondeur : haut-parleurs stéréo frontaux et woofer personnalisé diffusent le son directement vers l’utilisateur, avec prise en charge de l’audio spatial. À noter : contrairement à l’ancien Echo Show 10, ces nouveaux modèles sont statiques. Un pied magnétique vendu séparément permettra toutefois d’incliner légèrement l’écran.

Alexa Plus et capteurs intelligents

Propulsés par la nouvelle puce AZ3 Pro, les deux écrans tirent parti de la plateforme Omnisense : caméra, micros, radar Wi-Fi et accéléromètre travaillent ensemble pour analyser l’environnement. Résultat : Alexa Plus peut détecter des habitudes et envoyer des alertes — par exemple, si personne n’a nourri le chien.

Comme les autres nouveautés de l’événement, Alexa Plus est proposé en Early Access (US uniquement pour l’instant), mais les utilisateurs peuvent conserver Alexa classique s’ils préfèrent.

Un hub domotique et santé

Les nouveaux Shows prennent en charge Matter, Thread et Zigbee, faisant office de hubs domotiques complets. L’interface Show UI s’améliore aussi avec un panneau plein écran pour piloter plusieurs objets connectés en même temps.

Côté partenaires, Amazon annonce des intégrations avec Oura, Withings ou Wyze pour enrichir l’écran Santé et Bien-être, mais aussi avec Uber, OpenTable, Lyft ou Fandango pour faciliter les usages du quotidien.

Prix et disponibilité

Disponibles en précommande dès aujourd’hui, sortie officielle prévue le 12 novembre 2025.

Avec ces Echo Show 8 et 11, Amazon muscle sa gamme de smart displays : design affiné, son renforcé, capteurs intelligents et Alexa Plus à l’appui. Reste à voir si la marque profitera bientôt d’une mise à jour pour ses modèles plus grands (Echo Show 15 et 21) ou plus compacts (Echo Show 5).