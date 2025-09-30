Accueil » Office Agent et Agent Mode : Microsoft transforme Word et Excel en assistants personnels intelligents

Après le « vibe coding », place au « vibe working » dans Office. Microsoft vient de dévoiler Agent Mode, une nouvelle fonctionnalité intégrée à Word et Excel via Microsoft 365 Copilot.

L’objectif ? Permettre aux utilisateurs de générer des documents complexes ou des tableaux de données en quelques prompts seulement — comme s’ils travaillaient avec un assistant personnel intelligent.

Et ce n’est pas tout : Microsoft lance également Office Agent, un assistant conversationnel capable de créer des présentations PowerPoint ou des documents Word à partir d’un simple dialogue dans Copilot Chat.

Agent Mode : l’intelligence artificielle au cœur d’Excel et Word

Agent Mode est présenté comme une évolution majeure du Copilot déjà présent dans Word et Excel. Il permet de transformer une requête textuelle en un document complet ou un tableau de données élaboré, en reproduisant la logique de travail d’un consultant junior — le tout en quelques minutes.

« Ce n’est pas juste une réponse assistée. C’est du contenu prêt à présenter au board ou au client final », explique Sumit Chauhan, VP du groupe Office chez Microsoft.

La technologie repose sur GPT-5 (OpenAI) et décompose chaque étape du travail demandé en sous-tâches intelligentes (agentic tasks) exécutées en direct. Résultat : l’utilisateur voit apparaître les calculs, formules ou paragraphes comme s’il regardait un macro se dérouler — mais avec la logique d’un assistant humain.

Excel : des feuilles de calcul intelligentes, vérifiables et auditables

Dans Excel, Agent Mode simplifie des tâches complexes comme :

La construction de tableaux croisés dynamiques

L’analyse de tendances sur plusieurs mois

Le nettoyage de données ou l’intégration de sources multiples

Et tout cela de manière vérifiable et transparente, précise Microsoft. D’ailleurs, la firme indique qu’Agent Mode atteint 57,2 % de précision sur SpreadsheetBench, un benchmark de référence — devant ChatGPT, Shortcut.ai ou Claude Opus 4.1. Le niveau humain reste à 71,3 %.

Word : de la rédaction à la co-création conversationnelle

Dans Word, Agent Mode transforme l’écriture en expérience interactive, presque comme discuter avec un collègue. L’IA peut :

Rédiger des rapports mensuels basés sur des données passées

Proposer des reformulations et résumés automatiques

Suggérer des contenus pour fluidifier la création

« L’écriture devient un dialogue plutôt qu’une tâche à accomplir », souligne Chauhan.

Office Agent : créez vos slides PowerPoint depuis Copilot Chat

Office Agent, disponible via l’interface Copilot Chat (web), va encore plus loin. Il permet de générer des présentations PowerPoint complètes, avec structure, recherches en ligne, et aperçu en temps réel.

« Depuis deux ans, l’IA n’a pas réussi à vraiment briller dans PowerPoint. Office Agent change cela », promet Microsoft.

OpenAI + Anthropic : Microsoft mise sur plusieurs modèles d’IA

Si OpenAI reste le moteur principal de Microsoft 365 Copilot, Microsoft explore désormais d’autres IA concurrentes comme celles d’Anthropic, notamment pour GitHub, Copilot Studio, et désormais Office Agent.

« Nous restons engagés avec OpenAI, mais nous testons toute la famille de modèles IA pour en tirer le meilleur mix possible », affirme Chauhan.

Un détail intéressant : les fonctionnalités alimentées par Anthropic passent par l’API d’AWS (Amazon Web Services) — un choix qui explique pourquoi elles ne sont pas encore intégrées aux applis Office de bureau.

Disponibilité : qui peut essayer Agent Mode et Office Agent ?

Les deux nouvelles fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui pour les utilisateurs du programme Frontier de Microsoft 365 Copilot et pour les abonnés Microsoft 365 Personnel/Famille (version US uniquement pour l’instant).

Agent Mode (Word et Excel) : uniquement sur versions web , support pour les versions desktop à venir.

(Word et Excel) : uniquement sur , support pour les versions desktop à venir. Office Agent (dans Copilot Chat) : déjà actif via le navigateur.

En résumé

Fonctionnalité Produit Disponible dès maintenant ? Remarques Agent Mode Word, Excel ✅ (web uniquement) GPT-5, tâches complexes Office Agent PowerPoint, Word via chat ✅ (Copilot Chat—US) Modèles Anthropic Desktop support À venir ❌ Pas encore disponible Déploiement progressif

Microsoft veut rester LA référence en productivité IA

Avec Agent Mode et Office Agent, Microsoft ne se contente pas de suivre la vague de l’IA générative — il veut redéfinir la productivité intelligente.

« La productivité, c’est notre ADN. D’autres essaieront de nous copier, mais il n’y a pas de substitut à l’original », conclut Chauhan.