ChatGPT devient une boutique : OpenAI lance l’achat direct avec Stripe et le protocole Agentic Commerce

OpenAI vient de franchir une nouvelle étape dans l’intégration de l’IA au e-commerce : ChatGPT permet désormais d’acheter des produits directement depuis la conversation, grâce à une fonctionnalité baptisée Instant Checkout.

Cette nouveauté s’appuie sur un protocole open source, Agentic Commerce Protocol, co-développé avec Stripe et des partenaires marchands.

De la découverte au paiement en quelques clics

Chaque semaine, plus de 700 millions d’utilisateurs utilisent ChatGPT pour trouver des produits, selon OpenAI. Jusqu’à présent, le chatbot les aidait à affiner leurs recherches. Désormais, il peut aussi finaliser l’achat, sans quitter la conversation.

Concrètement, si vous demandez « les meilleures baskets à moins de 100 euros » ou « des idées de cadeaux pour les amateurs de céramique », ChatGPT affichera des suggestions issues du web, non sponsorisées et triées par pertinence. Si un produit est compatible avec Instant Checkout, vous verrez un bouton « Acheter ».

L’utilisateur peut alors vérifier les détails de sa commande (prix, livraison, paiement), et valider l’achat sans quitter la fenêtre de discussion.

Le tout est sécurisé, rapide et fluide, avec paiement via Stripe et sans frais supplémentaires pour l’utilisateur.

Un protocole ouvert pour les commerçants

Le Agentic Commerce Protocol est open source. Il permet aux développeurs et marchands d’intégrer facilement l’achat direct dans ChatGPT, sans modifier leur système de paiement ou logistique.

Les options d’intégration :

Un simple ajout de ligne de code pour les marchands utilisant Stripe.

API partagée ou protocole délégué pour ceux utilisant d’autres prestataires.

Les commerçants gardent le contrôle total sur le paiement, l’envoi et la relation client. ChatGPT agit simplement comme intermédiaire intelligent, transmettant uniquement les données nécessaires à la transaction.

Un système pensé pour la confiance

OpenAI insiste sur la sécurité et la transparence :

Chaque action doit être validée par l’utilisateur.

Les paiements sont chiffrés et autorisés uniquement pour un montant et un marchand spécifique.

Les données partagées sont limitées au strict nécessaire.

Déploiement progressif… mais ambitieux

Dès aujourd’hui, tous les utilisateurs ChatGPT (Free, Plus et Pro) aux États-Unis peuvent acheter directement auprès de vendeurs Etsy, et l’achat concerne pour l’instant un seul article à la fois.

Prochainement, OpenAI envisage une intégration de Shopify avec plus d’un million de marchands (dont Glossier, SKIMS, Spanx et Vuori), un support des paniers multi-produits. et une extension à d’autres pays à venir.

Les marchands intéressés peuvent postuler via le site officiel d’OpenAI.

L’IA devient acteur du commerce

Avec cette initiative, OpenAI amorce une nouvelle ère : celle du commerce agentique, où l’IA ne se contente plus de conseiller, mais facilite directement l’achat. Une évolution majeure qui pourrait transformer la manière dont nous faisons nos achats en ligne.

Reste à voir si les utilisateurs adopteront ce nouveau réflexe, et si l’écosystème marchand saura s’aligner sur ce virage IA-first. Mais une chose est sûre : ChatGPT n’est plus juste un assistant, c’est aussi un point de vente.