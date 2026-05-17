Microsoft prépare l’un des retours les plus attendus de Windows 11 : la possibilité de déplacer librement la barre des tâches. Dans une nouvelle version destinée aux Insiders du canal Experimental, l’entreprise teste aussi un menu Démarrer plus flexible, signe d’un virage discret mais important dans sa relation avec les utilisateurs.

Le retour d’une liberté perdue

Depuis le lancement de Windows 11, la barre des tâches figée en bas de l’écran reste l’un des choix les plus critiqués par les utilisateurs historiques de Windows. Microsoft semble enfin corriger le tir : la nouvelle version de test permet de placer la barre des tâches en bas, en haut, à gauche ou à droite de l’écran.

Cette évolution dépasse le simple confort visuel. Elle marque un changement de posture : Microsoft reconnaît que Windows doit rester un système adaptable, capable de suivre les habitudes de travail plutôt que de les imposer.

Un menu Démarrer plus modulable

La mise à jour introduit également de nouveaux réglages pour le menu Démarrer. Les utilisateurs pourront choisir d’afficher ou de masquer les sections « Épinglées », « Recommandées » et « Toutes ». Microsoft prévoit aussi de renommer « Recommandée » en « Récentes », une formulation plus claire pour désigner les applications récemment installées et les fichiers récemment ouverts.

Autre détail utile : il sera possible de masquer son nom et sa photo de profil dans le menu Démarrer. Une option pensée pour les présentations, le partage d’écran ou les usages professionnels où la confidentialité compte.

Une barre des tâches pensée pour plus d’écrans

Microsoft teste aussi une version plus compacte de la barre des tâches, particulièrement pertinente pour les PC portables, tablettes Windows ou appareils à petit écran. Le menu Démarrer pourra lui aussi être affiché en version « Petite » ou « Large », selon les préférences de l’utilisateur.

Cette logique de personnalisation rapproche Windows 11 d’une promesse plus large : rendre l’interface moins rigide, plus contextuelle, et mieux adaptée aux différents formats d’appareils.

Microsoft veut regagner la confiance

Le message est autant stratégique que fonctionnel. En redonnant aux utilisateurs le contrôle sur des éléments aussi visibles que la barre des tâches et le menu Démarrer, Microsoft cherche à reconstruire une forme de confiance. Car sur Windows, l’interface n’est pas un simple décor : c’est le point de contact quotidien avec le PC.

Cette mise à jour ne révolutionne pas Windows 11, mais elle corrige une frustration symbolique. Et parfois, dans un système d’exploitation mature, ce sont précisément ces ajustements qui comptent le plus.