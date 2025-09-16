Microsoft intègre gratuitement Copilot Chat dans Word, Excel, PowerPoint et Outlook

Microsoft déploie dès aujourd’hui Copilot Chat dans ses applications Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote) pour tous les utilisateurs Microsoft 365 Business.

Cette version gratuite du chatbot s’affiche dans une barre latérale et permet de rédiger des documents, analyser des tableurs, créer des présentations ou encore résumer des emails — sans avoir besoin de licence payante supplémentaire.

Un copilot contextuel et sécurisé

Selon Seth Patton, directeur général du marketing produit Microsoft 365 Copilot, cette nouvelle fonction est conçue pour être à la fois utile et sûre :

Copilot Chat est contextuel : il comprend immédiatement le fichier ouvert et adapte ses réponses en conséquence.

Il est basé sur une IA sécurisée et ancrée dans le web, directement intégrée aux apps Office.

Il est inclus gratuitement pour tous les abonnés business à Microsoft 365.

Concrètement, Copilot peut reformuler vos textes, générer un résumé d’un long rapport ou encore créer des diapositives PowerPoint prêtes à l’emploi.

Différences avec la licence Microsoft 365 Copilot

Cependant, la licence complète Microsoft 365 Copilot (28,10 euros par mois et par utilisateur) garde plusieurs avantages :

Elle peut raisonner sur l’ensemble des données de travail, et pas seulement sur un document ouvert.

Elle offre l’accès prioritaire à des fonctions avancées comme l’upload de fichiers, la génération d’images, et surtout les dernières technologies comme GPT-5.

Les abonnés bénéficient aussi de temps de réponse plus rapides et d’une meilleure disponibilité même en période de forte demande.

Pas de hausse de prix pour les entreprises

Contrairement aux offres grand public qui avaient vu une augmentation de prix avec l’ajout de Copilot, Microsoft assure que cette intégration gratuite pour les professionnels n’entraînera pas de surcoût.

Par ailleurs, à partir d’octobre 2025, Microsoft prévoit de regrouper ses Copilot spécialisés (ventes, service client, finance) dans l’abonnement Microsoft 365 Copilot, ce qui devrait réduire les coûts pour certaines entreprises déjà dépendantes de ces outils IA.