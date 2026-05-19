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Google I/O 2026 : À quoi s’attendre de Gemini, Android 17 et plus encore

Google I/O 2026 : À quoi s’attendre de Gemini, Android 17 et plus encore

Google ouvre ce 19 mai sa conférence Google I/O 2026 à Mountain View, avec une keynote menée par Sundar Pichai à 10 h, heure du Pacifique, soit 19 heures, heure de Paris.

Cette édition s’annonce moins comme une simple vitrine développeurs que comme une déclaration stratégique : Google veut placer Gemini au centre de tout son écosystème.

Gemini devient la colonne vertébrale de Google

Après l’avoir intégré à Search, Gmail, Workspace et Android, Google devrait franchir une nouvelle étape avec Gemini Intelligence dans Android 17. L’objectif semble clair : transformer Android en plateforme proactive, capable de comprendre le contexte, d’automatiser des tâches et d’assister l’utilisateur au-delà d’une simple réponse à une requête.

Cette logique pourrait aussi s’étendre à la création, avec des rumeurs autour de Gemini Omni, un modèle orienté vidéo générative qui placerait Google face à OpenAI, Adobe et Meta.

Android 17, XR et Googlebook : l’écosystème s’élargit

Android 17 devrait apporter des nouveautés autour de la personnalisation, de la voix, du multitâche, du bien-être numérique et d’Android Auto. Google a déjà commencé à préparer le terrain avec son Android Show, où Gemini Intelligence et Googlebook ont occupé une place centrale.

Le projet Googlebook est particulièrement stratégique. En imaginant des ordinateurs portables « AI-first », Google pourrait dépasser le cadre historique du Chromebook pour proposer une machine pensée dès le départ autour de Gemini.

Autre terrain à surveiller : Android XR. Dans un marché relancé par Meta, Apple et Samsung, Google pourrait préciser sa vision des lunettes intelligentes et de l’IA portée.

Google I/O 2026 : Une conférence sous pression

Google arrive à la Google I/O 2026 avec un avantage immense : ses services sont déjà partout. Mais, cette position l’expose aussi. Les résumés IA dans Search, les risques d’erreurs et l’impact sur les éditeurs restent des sujets sensibles.

La vraie question sera donc moins « que peut faire Gemini ? » que « comment Google va-t-il l’intégrer sans casser le web, Android ou la confiance des utilisateurs ? ».

Si les annonces tiennent leurs promesses, I/O 2026 pourrait marquer le moment où Google cesse de présenter l’IA comme une fonction, pour en faire l’architecture même de ses produits.