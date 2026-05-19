Microsoft tourne discrètement une page de l’histoire de Teams. Le mode Ensemble, cette vue qui plaçait les participants d’une réunion dans un auditorium ou une salle virtuelle commune, sera retirée à partir de juin 2026 afin de simplifier l’interface des réunions.

Une fonction née dans un moment très particulier

Lancé en 2020, le mode Ensemble répondait à une époque où les visioconférences devenaient le nouveau bureau mondial. L’idée était séduisante : recréer une forme de présence collective, moins froide qu’une mosaïque de visages, en installant les participants dans un décor partagé.

Mais, ce qui ressemblait à une trouvaille pertinente pendant la pandémie s’est peu à peu transformé en curiosité rarement utilisée. Microsoft elle-même indique vouloir réduire le nombre de dispositions disponibles et concentrer ses efforts sur la vue Galerie, devenue l’affichage principal des réunions Teams.

Teams veut alléger ses réunions

Concrètement, la disparition du mode Ensemble entraînera aussi celle des scènes personnalisées et des placements de sièges. Le déploiement doit commencer début juin 2026 et s’achever d’ici la fin du mois, sans action requise côté administrateurs.

Ce choix s’inscrit dans une logique plus large : rendre Teams plus lisible. Entre les vignettes vidéo, le chat, les réactions, le partage d’écran, Copilot et les contrôles de réunion, l’interface peut rapidement devenir dense. En supprimant une option devenue marginale, Microsoft privilégie la cohérence à la nostalgie.

Un signal sur l’avenir du travail hybride

La décision est aussi symbolique. Les outils collaboratifs quittent progressivement l’imaginaire expérimental de 2020 pour revenir à des usages plus sobres : mieux voir, mieux entendre, mieux suivre une présentation.

Le mode Ensemble avait du charme, mais il appartenait à une période où la tech cherchait à rendre la distance plus humaine par le décor. En 2026, Microsoft semble miser sur autre chose : moins d’effets visuels, plus d’efficacité.