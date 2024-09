Microsoft 365 Copilot : La révolution de l’IA au travail s’accélère !

Microsoft a ajouté Copilot, son chatbot d’IA générative, à Microsoft 365 en mars de l’année dernière. Aujourd’hui, la société lance ce qu’elle appelle la « deuxième vague » de son aide à la productivité par l’IA en réorganisant l’ensemble de la manière dont vous travaillez avec Copilot et en ajoutant d’autres fonctionnalités d’IA aux applications Microsoft 365.

En effet, Microsoft 365 Copilot, l’assistant IA intégré à la suite Office, se dote de nouvelles fonctionnalités qui promettent de transformer votre façon de travailler. Excel, PowerPoint, Word, Outlook et Teams bénéficient tous d’améliorations significatives, rendant l’intégration de l’IA encore plus fluide et efficace.

De nombreux services Microsoft passent à Copilot

Excel : l’analyse de données avancée à la portée de tous

Grâce à l’intégration de Python dans Copilot, Excel devient un outil d’analyse de données encore plus puissant. Vous pouvez désormais effectuer des prévisions, des analyses de risques, de l’apprentissage automatique et visualiser des données complexes, le tout en langage naturel, sans aucune connaissance en programmation.

C’est comme avoir un analyste de données expérimenté à vos côtés !

PowerPoint : créez des présentations percutantes en un clin d’œil

Copilot dans PowerPoint s’améliore également, avec un générateur de narration amélioré qui vous permet de créer rapidement une première ébauche de votre présentation.

Il permet de créer une série complète de diapositives à partir d’un prompt à l’aide de Copilot, avec des transitions et des notes pour l’orateur. Saisissez votre message en réponse à la question « Créez une présentation sur » et regardez le logiciel opérer sa magie. Vous obtenez un projet de plan que vous pouvez réorganiser, modifier et auquel vous pouvez ajouter de nouvelles sections. Une fois que vous êtes satisfait, cliquez sur « Générer des diapositives » et Copilot produira l’ensemble de votre présentation, en puisant des images dans la bibliothèque de votre entreprise ou en utilisant DALL-E 3 si nécessaire.

Bientôt, l’assistant IA pourra même utiliser le modèle de marque de votre entreprise et des images approuvées par l’entreprise provenant de bibliothèques SharePoint.

Teams : ne manquez plus aucune information importante

Copilot dans Microsoft Teams sera capable de résumer les conversations qui ont eu lieu dans le chat textuel ainsi que celles qui ont été prononcées lors des réunions. Cette fonctionnalité, disponible dès la fin du mois, aidera les organisateurs de réunions à s’assurer qu’ils n’ont manqué aucune question sans réponse tapée dans le chat.

Outlook : une boîte de réception organisée intelligemment

La nouvelle fonctionnalité « prioriser ma boîte de réception » permet à Copilot d’organiser automatiquement vos e-mails en fonction de leur importance. Plus tard cette année, vous pourrez même « enseigner à Copilot les sujets, mots-clés ou personnes qui sont importants pour vous », selon Jared Spataro, vice-président de l’IA au travail chez Microsoft. Ces e-mails seront alors également marqués comme prioritaires dans votre boîte de réception.

Word et OneDrive : une intégation plus poussée de Copilot

À partir de la fin du mois, Copilot dans Word vous permettra de référencer des données provenant d’e-mails et de réunions, en plus des données provenant de documents. Vous pourrez ainsi facilement intégrer des pièces jointes d’e-mails ou des points de discussion complets issus de réunions.

Copilot sera également déployé dans OneDrive, facilitant le résumé et la comparaison de jusqu’à cinq fichiers pour repérer les différences entre eux.

Un avenir prometteur pour Copilot

Ces améliorations de Copilot dans Office, ainsi que l’ajout de la fonctionnalité Copilot Pages et d’agents IA pour automatiser certaines tâches, visent à rendre l’assistant IA encore plus attrayant pour les entreprises. Une toute nouvelle fonctionnalité à surveiller est celle des Copilot Agents. Il s’agit d’assistants IA conçus pour automatiser les processus d’entreprise. Vous pouvez créer un agent à partir de n’importe quel site, bibliothèque ou dossier, et il pourra utiliser le pouvoir de raisonnement de Copilot sur ces fichiers. Vous pouvez même ajouter vos agents au chat Teams de votre département, et les @mentionner également, et ils répondront comme un membre humain de l’équipe. Vous pouvez parler aux agents comme vous le feriez avec un collègue de confiance, et vos données ne quittent jamais le périmètre de confiance de Microsoft 365.

Malgré un accueil initialement mitigé en raison de bugs et du prix d’environ 30 euros par utilisateur, Microsoft affirme que 60 % des entreprises du Fortune 500 utilisent désormais Copilot et que le nombre de personnes qui l’utilisent quotidiennement au travail « a presque doublé d’un trimestre à l’autre ».

Avec ces nouvelles fonctionnalités et l’adoption croissante de Copilot par les entreprises, Microsoft semble bien parti pour consolider sa position de leader dans le domaine de l’IA au travail.

Quand l’obtiendrez-vous ?

Pour les clients de Microsoft 365 Copilot, les nouvelles fonctionnalités Business Chat et Pages sont déployées dès maintenant, même si Microsoft précise que les Pages « seront généralement disponibles dans le courant du mois ». Dans les semaines à venir, Microsoft proposera Pages aux plus de 400 millions de personnes qui ont accès à la version gratuite de Copilot lorsqu’elles sont connectées via un compte Microsoft Entra. Vous pouvez commencer à utiliser Business Chat dès aujourd’hui sur microsoft365.com/copilot.

Les autres nouvelles fonctionnalités des applications Microsoft 365 commenceront à apparaître dans les previews publics dans le courant du mois.