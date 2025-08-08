Accueil » GPT-5 débarque : toutes les nouveautés majeures dans ChatGPT (et pourquoi vous allez adorer)

GPT-5 débarque : toutes les nouveautés majeures dans ChatGPT (et pourquoi vous allez adorer)

GPT-5 débarque : toutes les nouveautés majeures dans ChatGPT (et pourquoi vous allez adorer)

Après des mois d’attente et de spéculation, GPT-5 est enfin là, accompagné d’une refonte complète de l’expérience utilisateur dans ChatGPT.

OpenAI ne s’est pas contenté de livrer un nouveau modèle plus puissant ; l’entreprise en a profité pour transformer en profondeur son chatbot, avec des nouveautés qui vont changer votre manière d’interagir avec l’intelligence artificielle.

Et bonne nouvelle : une grande partie de ces nouveautés est accessible gratuitement, même sans abonnement. Voici un tour d’horizon des améliorations à ne pas manquer.

GPT-5 devient le modèle par défaut de ChatGPT

Fini les sélections manuelles de modèles comme GPT-4o ou GPT-3.5. OpenAI a retiré le sélecteur de modèle pour la majorité des utilisateurs. ChatGPT fonctionne désormais par défaut avec GPT-5, le tout via un système intelligent de bascule automatique.

Ce nouveau système permet à ChatGPT de choisir dynamiquement entre les versions gpt‑5 , gpt‑5 mini ou gpt‑5 thinking en fonction de la complexité de la requête, afin d’optimiser les performances et le temps de réponse.

Les abonnés Plus, Pro et Team conservent un accès manuel au choix entre gpt‑5 et gpt‑5 thinking , voire gpt‑5 thinking pro pour les usages avancés.

Des « personnalités » personnalisables pour ChatGPT

L’une des nouveautés les plus ludiques et attendues : la possibilité de changer la « personnalité » de ChatGPT. Vous pouvez désormais choisir parmi 4 styles de réponses différents, chacun avec une tonalité propre :

Cynique : sarcastique, sec, souvent moqueur mais toujours pertinent.

Robot : neutre, précis, sans émotion. Il répond de manière concise et factuelle.

Auditeur : calme, posé, empathique, avec un ton chaleureux.

Geek : curieux, passionné, pédagogique, idéal pour apprendre en s’amusant.

Si ces styles ne vous conviennent pas, vous pouvez revenir à la personnalité par défaut à tout moment.

« Vibe Coding » : la génération de code devient plus puissante

Avec GPT-5, la génération de code par prompt franchit un nouveau cap. Vous pouvez désormais demander à ChatGPT de créer un site Web ou une application à partir d’une simple description en langage naturel.

Et ce n’est pas tout : grâce à la fonction Canvas, vous pouvez visualiser en direct le projet généré, tester l’interface, et même interagir avec votre création, sans quitter la fenêtre de discussion.

Une interface plus personnalisable

ChatGPT vous permet maintenant de changer la couleur d’accent de votre interface. Cela s’applique aux bulles de conversation, boutons et surlignages.

Pour modifier cette couleur :

Sur le Web : cliquez sur votre photo > Paramètres > Général > Couleur d’accentuation.

Sur mobile : photo de profil > Personnalisation > Couleur d’accentuation.

Ce petit détail esthétique rend vos sessions ChatGPT plus agréables visuellement.

Le mode vocal avancé devient plus intelligent

Le mode vocal avancé (anciennement « mode vocal standard ») devient la norme. Il propose désormais :

Des réponses vocales plus naturelles

Une compréhension améliorée des instructions

La possibilité de personnaliser le style de parole (ton, rythme, intention)

Les utilisateurs gratuits auront droit à plusieurs heures d’utilisation quotidienne, tandis que les abonnés bénéficieront d’un usage quasi illimité. Ce mode est aussi compatible avec les GPTs personnalisés.

Intégration native avec Gmail et Google Agenda

OpenAI introduit une intégration transparente avec Gmail et Google Agenda, permettant à ChatGPT de :

Lire votre emploi du temps

Vous rappeler les mails non lus

Vous aider à planifier vos journées

Organiser automatiquement vos rendez-vous

Exemple : tapez « Aide-moi à organiser ma journée demain » et ChatGPT vous proposera de connecter votre compte Google. Cette fonction arrive dès la semaine prochaine pour les abonnés Pro, avec un déploiement élargi ensuite.

Une expérience plus fluide, plus humaine, plus utile

Avec GPT‑5, OpenAI ne propose pas seulement un modèle plus puissant. Il redéfinit la façon dont nous utilisons les chatbots au quotidien : plus personnalisés, plus interactifs, plus accessibles.

Et surtout, cette mise à jour n’est pas réservée aux utilisateurs payants. Même en version gratuite, vous profitez déjà d’un aperçu des performances de GPT-5. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, les formules Plus et Pro déverrouillent tout le potentiel du modèle.