OnePlus et Hasselblad, c’est fini : DetailMax Engine est-il vraiment la prochaine étape ?

Après cinq années de collaboration marquée par des avancées notables en photographie mobile, OnePlus confirme la fin de son partenariat avec Hasselblad. Un tournant stratégique pour la marque, qui inaugure une nouvelle ère avec sa technologie maison baptisée DetailMax Engine.

Mais est-ce une véritable rupture technologique… ou simplement un changement de nom ?

OnePlus, une page se tourne : cinq années avec Hasselblad

Lancée avec le OnePlus 9 en 2021, la collaboration entre OnePlus et Hasselblad a duré jusqu’au OnePlus 13, apportant des améliorations notables en matière de colorimétrie, de traitement d’image, et de style photographique.

Au fil des modèles, cette alliance a contribué à forger l’identité photo premium de OnePlus, notamment grâce à :

Une calibration des couleurs plus naturelle,

Des effets emblématiques comme le mode XPan,

Une expérience photo cohérente, même sur les modèles plus accessibles.

Mais comme l’a confirmé OnePlus via son forum communautaire, l’aventure avec Hasselblad est désormais terminée.

Place au moteur d’imagerie maison : DetailMax Engine

Avec le OnePlus 15, la marque entame un nouveau chapitre. Le DetailMax Engine devient le cœur du traitement photo, avec des ambitions claires :

Précision des détails

Fidélité des couleurs

Traitement d’image plus réaliste, sans filtres excessifs ou effets de « beauté » artificiels

Selon OnePlus, ce moteur est le fruit de plusieurs années de R&D interne, avec pour objectif de reprendre le contrôle total de l’expérience photo, sans dépendre d’un partenaire externe.

La communauté sceptique… ou curieuse ?

Sur le OnePlus Community Forum, les réactions ne se sont pas fait attendre. De nombreux membres saluent l’initiative tout en émettant des doutes sur la réalité de cette séparation : « Je pense que DetailMax est surtout un changement de marque. Hasselblad reste peut-être derrière les technologies, mais OnePlus évite juste d’en faire la promotion », indique Andy, membre de la communauté OnePlus.

D’autres évoquent des similitudes probables avec le Lumo Engine de OPPO, laissant penser à une mutualisation des technologies au sein du groupe BBK.

Certains, plus optimistes, estiment que OnePlus a suffisamment appris auprès de Hasselblad pour voler de ses propres ailes, et que la marque est capable de proposer un rendu professionnel sans l’étiquette suédoise.

Des performances à suivre de près

Le OnePlus 15 sera le premier smartphone à intégrer le DetailMax Engine, et servira donc de véritable test grandeur nature. Si les premiers retours sont bons, cela pourrait marquer une nouvelle ère d’indépendance photographique pour la marque.

Mais, les fans nostalgiques pourraient regretter la disparition de certaines fonctions iconiques, comme le mode XPan, ou les filtres typiques Hasselblad.

Indépendance ou simple rebranding ?

La fin officielle du partenariat entre OnePlus et Hasselblad marque un tournant dans la stratégie photographique de la marque. Si DetailMax Engine tient ses promesses, OnePlus pourrait bien prouver qu’elle peut rivaliser avec les meilleures marques en photo mobile — sans appui externe.

Mais tant que le OnePlus 15 ne sera pas passé entre les mains des testeurs, la question restera en suspens : OnePlus a-t-elle réellement tourné la page Hasselblad… ou simplement changé la couverture ?