Accueil » ASUS repousse les limites des écrans avec un OLED 540 Hz et un moniteur ePaper couleur

ASUS repousse les limites des écrans avec un OLED 540 Hz et un moniteur ePaper couleur

ASUS repousse les limites des écrans avec un OLED 540 Hz et un moniteur ePaper couleur

Pendant des années, l’industrie du gaming a poursuivi le même objectif : augmenter toujours plus le taux de rafraîchissement. Au Computex 2026, ASUS franchit une nouvelle étape avec ce qu’il présente comme le premier moniteur OLED au monde spécialement conçu pour l’esport.

Mais l’annonce la plus surprenante n’est peut-être pas celle-là. En parallèle, le constructeur a dévoilé un écran ePaper couleur pensé pour la productivité et la réduction de la fatigue visuelle.

Deux produits radicalement différents qui illustrent une même tendance : l’évolution des écrans ne se limite plus à la simple course aux Hertz.

Le premier moniteur OLED 540 Hz dédié à l’esport

Sous sa marque Republic of Gamers, ASUS a présenté le ROG Strix OLED XG259QWPG Ace, un écran de 24,5 pouces qui combine une dalle OLED Full HD et un taux de rafraîchissement impressionnant de 540 Hz.

Pendant longtemps, les joueurs compétitifs ont privilégié les dalles TN pour leur rapidité extrême, quitte à sacrifier les couleurs et les contrastes. Avec cette nouvelle génération d’OLED, ASUS tente de mettre fin à ce compromis.

Le moniteur promet une fréquence de 540 Hz, un temps de réponse ultra-faible, des noirs parfaits, des couleurs plus riches et une luminosité améliorée par rapport aux précédentes générations OLED.

Un écran conçu avec les joueurs professionnels

ASUS explique avoir travaillé en étroite collaboration avec des joueurs d’esport pour concevoir ce modèle. Certaines fonctionnalités peuvent sembler anecdotiques au grand public mais répondent à des besoins très spécifiques :

Repères de mesure intégrés au pied

Réglages rapides accessibles instantanément

Optimisations destinées aux compétitions.

L’écran cible clairement des titres comme Counter-Strike 2, Valorant, Overwatch 2, où quelques millisecondes peuvent faire la différence entre victoire et défaite.

ASUS imagine aussi un futur sans fatigue visuelle

L’autre nouveauté présentée est beaucoup plus inattendue. Le ZenScreen Color ePaper MP13UC adopte une technologie ePaper couleur comparable à celle utilisée sur les liseuses haut de gamme.

Contrairement aux écrans portables traditionnels, il privilégie la lecture prolongée, l’affichage de documents, les notes de référence, ou encore les tâches bureautiques.

Un second écran pensé pour le travail

Avec sa dalle couleur de 13,3 pouces tactile, ASUS ne cherche pas à remplacer un moniteur classique. Le constructeur imagine plutôt un écran secondaire destiné à afficher des PDF, des documents de recherche, des tableaux, ou encore des notes de travail.

L’absence de scintillement et de lumière bleue constitue l’un de ses principaux atouts pour les utilisateurs qui passent plusieurs heures par jour devant un ordinateur.

Deux visions opposées de l’avenir

Ce qui rend ces annonces particulièrement intéressantes, c’est leur contraste. D’un côté, ASUS pousse la technologie OLED à son extrême avec un moniteur conçu pour réagir en une fraction de seconde.

De l’autre, la marque explore un affichage lent, reposant sur l’ePaper, où le confort visuel prime sur la vitesse.

Les écrans entrent dans une nouvelle phase

Pendant longtemps, le marché des moniteurs s’est résumé à quelques critères : taille, résolution et fréquence. Les produits présentés cette année montrent que l’industrie cherche désormais à répondre à des usages beaucoup plus spécialisés.

Le ROG Strix OLED XG259QWPG Ace vise les joueurs professionnels en quête de performances absolues. Le ZenScreen Color ePaper MP13UC s’adresse aux travailleurs du savoir qui veulent réduire la fatigue numérique.

Deux approches radicalement différentes, mais qui témoignent d’une même réalité : l’avenir des écrans ne sera probablement pas uniforme.