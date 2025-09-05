OnePlus 15 : Hasselblad cède la place au moteur photo maison DetailMax

Pete Lau, cofondateur de OnePlus, a publié un message à la communauté qui marque un tournant majeur pour la marque : après 5 ans de collaboration avec Hasselblad, OnePlus prend désormais son indépendance en matière de photographie mobile avec une nouvelle plateforme interne baptisée DetailMax Engine.

Depuis 2021, OnePlus et Hasselblad travaillaient main dans la main sur la colorimétrie et la gestion de la lumière des smartphones haut de gamme de la marque. Cette coopération a permis d’ancrer un rendu plus naturel et équilibré, donnant aux photos OnePlus une patte visuelle inspirée de l’univers Hasselblad.

Pete Lau insiste sur l’importance de cet héritage : au-delà des optimisations techniques, cette alliance a enrichi la culture interne de OnePlus d’une véritable sensibilité artistique.

DetailMax Engine : la nouvelle signature OnePlus

Avec la fin de ce partenariat, OnePlus lance son propre moteur d’imagerie : DetailMax Engine. Son objectif n’est pas de surcharger les clichés avec des filtres artificiels, mais de miser sur :

Une clarté maximale, même lorsqu’on zoome dans les photos.

Des résultats fidèles à la réalité, portés par le calcul avancé et l’imagerie computationnelle.

Une adaptation aux attentes réelles des utilisateurs plutôt qu’à une course aux chiffres.

Selon Lau, les premiers tests sont « prometteurs » et devraient encore s’améliorer d’ici la sortie du OnePlus 15, premier modèle à embarquer cette technologie.

Un nouveau départ pour OnePlus

OnePlus remercie Hasselblad pour ces années de collaboration, mais promet que ce nouveau chapitre permettra d’exprimer une vision plus autonome et ambitieuse de la photo mobile.

Avec le OnePlus 15 attendu en 2026, la marque vise rien de moins que les clichés « les plus clairs et réalistes jamais capturés sur un OnePlus ».