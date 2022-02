À l’instar de OnePlus, OPPO est désormais également partenaire de Hasselblad

OPPO s’est associé aux experts en appareils photo Hasselblad dans le cadre d’un accord de partenariat de trois ans, où le plan est d’améliorer ensemble la photographie mobile. Si vous pensez avoir déjà entendu cela, vous avez raison, car il y a près d’un an, OnePlus a annoncé un accord très similaire. Cela s’est produit quelques mois avant que OPPO et OnePlus ne décident d’intégrer les deux sociétés afin de partager la technologie et les ressources, et le nouveau partenariat entre Hasselblad et OPPO est une extension de ce mouvement.

La paire travaillera ensemble sur la recherche et le développement, principalement autour de l’affinement de la performance des couleurs naturelles des caméras de OPPO, le tout à travers sa technologie Hasselblad for Mobile qui peut actuellement être vu sur le OnePlus 9 Pro. OPPO indique qu’elle a l’intention d’améliorer encore la science des couleurs de la photographie mobile, mais ne donne pas de détails sur d’autres avancées, ou ne mentionne aucun changement matériel dirigé par Hasselblad pour les futurs smartphones.

Cependant, c’est quelque chose que OnePlus a suggéré qui finira par arriver.

Ce que nous savons, c’est que la première itération de la caméra Hasselblad for Mobile de OPPO arrivera sur le prochain smartphone phare OPPO Find X, qui devrait être le Find X5. On ne sait pas si OPPO a eu le temps de modifier l’expérience de la Hasselblad Camera for Mobile par rapport à la version qui fait partie de la caméra de OnePlus. Il convient également de noter que ce n’est pas un mode qui peut être activé ou désactivé, mais plutôt quelque chose qui est intégré dans le logiciel de l’appareil photo.

Des nouvelles réjouissantes

Le logiciel Hasselblad ne sera pas le seul développement passionnant de la caméra du Find X5 et du Find X5 Pro. Les smartphones seront les premiers à inclure l’unité de traitement neuronal (NPU) MariSilicon X, propre à OPPO, qui se consacre uniquement à l’imagerie et retire le traitement de l’intelligence artificielle (IA) liée à la photographie de la puce principale. OPPO a déjà confirmé que son prochain flagship utilisera le Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et que le téléphone arrivera avant la fin du mois de mars.

Qu’en est-il de OnePlus ? La technologie Hasselblad fait partie du OnePlus 10 Pro, qui n’a pas encore été lancé en dehors de la Chine, et rien n’indique que l’annonce de OPPO changera quoi que ce soit pour la durée de son propre accord de trois ans. Cependant, étant donné que cela fait déjà un an qu’il est en vigueur, il expirera avant que le partenariat de OPPO ne prenne fin.