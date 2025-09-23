OnePlus 15 : premières photos du nouveau design carré inspiré de Google

Le OnePlus 15 commence à se dévoiler, et les premières images réelles confirment un changement radical de design. Ce teasing inattendu est apparu lors de la finale du Peace Elite League (PEL) Summer Finals en Chine, où plusieurs champions d’e-sport ont été photographiés avec ce qui semble bien être le prochain flagship de OnePlus.

OnePlus 15 : Un premier aperçu en conditions réelles

Sur Weibo, une photo officielle du PEL montre les joueurs concentrés sur un appareil inconnu, accompagné du message : « Devinez ce qu’ils regardent ». Tout laisse penser qu’il s’agit bien du OnePlus 15.

Un second cliché partagé par OnePlus Club sur X montre le téléphone dans une teinte rosée, qui pourrait être soit une variante violette, soit simplement le modèle titane sous un éclairage particulier.

Un design qui rappelle Google et le OnePlus 13T

Contrairement au OnePlus 13, qui adoptait des bords arrondis et un module photo circulaire, le OnePlus 15 arbore désormais un bloc carré et des arêtes plus franches. Une rupture nette… mais pas totalement inédite.

En effet, ce design reprend l’esthétique du OnePlus 13T, version internationale du OnePlus 13s, déjà très inspirée du Pixel 9 Pro Fold de Google. La différence majeure se situe au niveau du module photo plus imposant, qui confirme l’orientation premium de l’appareil.

Une tendance chez les grands constructeurs

OnePlus n’est pas le seul à s’inspirer de Google. Apple a déjà repris des éléments du Pixel 10 pour l’iPhone 17 Pro, et les fuites du Galaxy S26 Edge suggèrent que Samsung pourrait faire de même.

Avec ce repositionnement, OnePlus semble vouloir marquer un tournant stratégique et se rapprocher davantage des codes visuels de ses concurrents directs.

Un flagship qui intrigue déjà

Ces premières photos du OnePlus 15 confirment une évolution esthétique majeure pour la marque. Si les rumeurs de spécifications techniques se confirment, le nouveau flagship pourrait bien rivaliser avec les poids lourds de 2025 comme l’iPhone 17 et le Galaxy S26.

Il reste désormais à attendre la présentation officielle pour découvrir si OnePlus réussira à transformer cette audace en véritable succès commercial.