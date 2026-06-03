Nvidia poursuit son offensive sur le rendu graphique assisté par IA. Avec DLSS 4.5 Ray Reconstruction, la marque promet une nouvelle génération d’images RTX plus nettes, plus stables et mieux éclairées dans les jeux les plus exigeants.

Un nouveau modèle IA pour remplacer les anciens débruiteurs

Le cœur de cette évolution repose sur un modèle transformer de seconde génération. Son rôle : remplacer les débruiteurs traditionnels utilisés dans le ray tracing et le path tracing. Plutôt que de corriger l’image avec des méthodes réglées manuellement, DLSS 4.5 reconstruit les détails manquants grâce à une IA entraînée sur les supercalculateurs de Nvidia.

L’objectif est de mieux comprendre la lumière, les ombres et les reflets d’une scène, puis de les restituer avec plus de cohérence.

Une image plus stable, surtout en mouvement

Nvidia annonce un modèle capable de traiter environ 20 % de paramètres supplémentaires, avec 35 % de capacité de calcul en plus, tout en conservant des performances proches de la génération précédente. Les améliorations devraient surtout se voir dans les scènes complexes : reflets rapides, particules, effets météo, éclairages laser et des séquences très dynamiques.

Le résultat attendu : moins de ghosting, une meilleure stabilité temporelle et un éclairage plus naturel.

Les gros jeux RTX en première ligne

Le déploiement de DLSS 4.5 Ray Reconstruction est prévu pour août, via des intégrations natives dans les jeux compatibles. Nvidia cite déjà plusieurs titres majeurs, dont Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, DOOM : The Dark Ages, Indiana Jones, Marvel Rivals, Phantom Blade Zero et Pragmata.

Nvidia renforce son avantage logiciel

Cette annonce montre une fois encore que la bataille des cartes graphiques ne se joue plus uniquement sur le matériel. Nvidia construit un écosystème où chaque génération de GPU gagne en valeur grâce aux modèles IA, aux optimisations RTX et aux technologies DLSS.

Avec plus de 1 000 jeux et applications RTX, DLSS 4.5 devient moins une simple option graphique qu’un pilier de l’expérience gaming moderne.