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Perplexity dévoile un orchestrateur IA hybride qui choisit lui-même entre le cloud et l’exécution locale

Perplexity dévoile un orchestrateur IA hybride qui choisit lui-même entre le cloud et l’exécution locale

L’intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase. À l’occasion du Computex 2026, Perplexity a présenté une technologie qui pourrait profondément transformer la manière dont les agents IA utilisent les ressources informatiques.

La société dirigée par Aravind Srinivas affirme avoir développé le premier orchestrateur d’inférence hybride local-cloud, capable de décider automatiquement où exécuter chaque tâche d’intelligence artificielle.

L’objectif : combiner confidentialité, puissance de calcul et maîtrise des coûts sans demander à l’utilisateur de choisir lui-même.

Une IA qui décide où elle doit réfléchir

Aujourd’hui, les assistants IA fonctionnent généralement selon un modèle simple : soit localement sur l’appareil, soit dans le cloud. Perplexity veut supprimer cette frontière.

Lors d’une démonstration réalisée aux côtés de Lip-Bu Tan, l’entreprise a montré son agent Personal Computer, capable d’analyser des documents confidentiels tout en déterminant automatiquement quelles informations devaient rester sur l’ordinateur et lesquelles pouvaient être envoyées vers des modèles plus puissants hébergés dans le cloud.

Autrement dit, ce n’est plus l’utilisateur qui choisit l’emplacement du calcul, mais l’agent lui-même.

Une architecture pensée pour les données sensibles

Le principe repose sur une logique simple. Les informations sensibles comme les documents financiers, les données médicales, les contrats confidentiels ou encore les informations stratégiques peuvent être traitées localement.

Les tâches nécessitant davantage de puissance de calcul ou un raisonnement complexe sont ensuite transférées vers des modèles de nouvelle génération hébergés sur des serveurs distants.

Le tout se déroule au sein d’un même workflow.

L’évolution logique de la stratégie Perplexity

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie initiée depuis plusieurs mois. En février 2026, Perplexity avait lancé Computer, un agent capable d’orchestrer jusqu’à 19 modèles IA différents.

Quelques semaines plus tard, la société présentait Personal Computer, un assistant hybride capable d’accéder aux fichiers et applications d’un Mac tout en conservant une partie du traitement dans le cloud.

Le nouvel orchestrateur pousse ce concept plus loin. Désormais, il ne choisit plus seulement quel modèle utiliser, mais aussi où celui-ci doit être exécuté.

Un timing parfaitement aligné avec le boom des AI PC

Le choix du Computex n’est pas anodin. L’événement a été largement dominé par les annonces liées à l’IA locale :

Perplexity se positionne précisément à l’intersection de ces stratégies. Plus les ordinateurs deviennent capables d’exécuter localement des modèles avancés, plus l’orchestrateur peut conserver des tâches sur la machine de l’utilisateur.

Une approche agnostique des modèles

L’un des aspects les plus intéressants du projet réside dans sa philosophie. Perplexity ne parie pas sur un seul modèle d’IA. La société continue de défendre une approche multi-modèles capable d’utiliser : Claude, GPT, Gemini, Grok ou d’autres modèles spécialisés

L’orchestrateur devient ainsi le véritable cerveau du système.

Sa mission consiste à déterminer : quel modèle utiliser, où l’exécuter, et comment coordonner les échanges entre plusieurs environnements.

Un argument de poids pour les entreprises

La technologie pourrait séduire particulièrement les entreprises. Dans des secteurs comme la finance, la santé, le juridique, et la défense, certaines données ne peuvent pas être librement transférées vers des infrastructures externes.

Un système capable de conserver localement les informations critiques tout en profitant ponctuellement de modèles cloud très avancés constitue une proposition particulièrement attractive.

Un contexte de forte pression pour Perplexity

Cette démonstration intervient alors que Perplexity poursuit sa croissance spectaculaire. La startup serait désormais valorisée à environ 20 milliards de dollars et aurait dépassé les 450 millions de dollars de revenus récurrents annualisés.

Mais, cette expansion s’accompagne également de nombreuses tensions juridiques. Plusieurs organisations, dont CNN, The New York Times, Reddit et Encyclopaedia Britannica contestent l’utilisation de leurs contenus par la plateforme.

Parallèlement, d’autres groupes de presse ont choisi une approche plus collaborative via des accords de licence.

La prochaine bataille de l’IA ne concerne plus les modèles

Pendant plusieurs années, l’industrie de l’IA s’est concentrée sur une seule question : quel laboratoire possédait le meilleur modèle ? Perplexity défend une vision différente.

L’entreprise estime que la véritable valeur se situe désormais dans la couche d’orchestration.

Demain, les utilisateurs pourraient ne plus se soucier de savoir si une tâche est exécutée par GPT, Claude ou Gemini. Ils voudront simplement que l’agent choisisse automatiquement la meilleure combinaison entre confidentialité, coût, rapidité et qualité de réponse.

Si cette approche fonctionne à grande échelle, elle pourrait marquer un tournant important dans l’évolution des assistants IA. Le futur ne serait alors plus uniquement une question de modèles plus puissants, mais de systèmes capables de répartir intelligemment leur travail entre le cloud et les appareils qui nous entourent.