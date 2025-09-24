Xiaomi surprend avec un calendrier étrange : à moins de 24 heures de la présentation officielle de sa nouvelle série Xiaomi 17, la marque vient de dévoiler les Xiaomi 15T et 15T Pro à l’international, y compris en Europe.

Ce smartphone se distingue par une imagerie avancée développée avec Leica, des performances matérielles exceptionnelles et une connectivité améliorée, le tout fonctionnant sous le dernier HyperOS 3 de Xiaomi.

Xiaomi 15T et 15T Pro : Une stratégie de lancement particulière

Les Xiaomi 15T viennent compléter la gamme lancée en octobre 2024 en Chine avec les Xiaomi 15 et 15 Pro. Ces modèles « T » reprennent une grande partie des caractéristiques de leurs prédécesseurs, mais à un prix un peu plus accessible.

Problème : dès demain, Xiaomi présentera déjà les Xiaomi 17, équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5 et d’innovations comme un second écran au dos des modèles Pro. Ces derniers ne devraient toutefois pas arriver à l’international avant le printemps 2026.

En attendant, les Xiaomi 15T occupent le terrain et représentent une option intéressante pour les marchés globaux.

Xiaomi 15T et 15T Pro : des fiches techniques solides

Le téléphone est doté d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution de 1,5K (2772 x 1280), une luminosité maximale de 3 200 nits et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Les bords sont réduits à 1,5 mm grâce à la technologie LIPO pour une immersion optimale.

L’écran est certifié TÜV Rheinland pour une faible lumière bleue, une utilisation sans scintillement et une luminosité adaptée aux rythmes circadiens.

L’appareil mesure 162,7 x 77,9 x 7,96 mm, pèse 210 g et est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 7i. Il est certifié IP68, ce qui lui confère une résistance à l’eau jusqu’à 3 mètres. Son cadre est fabriqué en alliage d’aluminium 6M13 pour une durabilité accrue.

Système photo avec optique Leica

Le Xiaomi 15T Pro intègre pour la première fois un téléobjectif Leica 5x Pro dans la série T. Sa configuration triple capteur couvre des focales allant de 15 mm à 230 mm, permettant de capturer des paysages larges et des zooms détaillés avec un seul appareil. Le système comprend un capteur principal Leica Summilux de 50 mégapixels (ƒ/1,62) avec capteur Light Fusion 900, un super téléobjectif de 50 mégapixels (ƒ/3,0, OIS) et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels (ƒ/2,2, champ de vision de 120°).

Le capteur principal offre une plage dynamique de 13,5 IL pour des détails plus précis dans les scènes à fort contraste.

Le téléobjectif offre un zoom optique 5x, un zoom sans perte 10x et un ultra-zoom jusqu’à 20x avec optimisation logicielle. Une caméra frontale de 32 mégapixels avec un champ de vision de 90° est incluse pour les selfies et les appels vidéo.

Les fonctions photo sont optimisées par Xiaomi AISP 2.0 avec PortraitLM 2.0 et ColorLM 2.0, améliorant la profondeur, les couleurs et le contraste. Le mode Portrait Maître permet des effets de bokeh ajustables comme la largeur et les bulles. Le mode Photographie de rue Leica permet une capture instantanée depuis l’écran de verrouillage avec des focales prédéfinies de 28 mm à 135 mm.

Pour la vidéo, l’appareil prend en charge l’enregistrement HDR10+ en 4K à 30 fps sur toutes les focales, le ralenti 4K à 120 fps, le log 4K à 60 fps 10 bits avec importation de LUT pour le montage, et l’enregistrement 8K à 30 fps.

Composants et batterie

Le Xiaomi 15T Pro est équipé du chipset MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm. Il est équipé d’un processeur cadencé jusqu’à 3,73 GHz, d’un GPU Immortalis-G925 MC12 et d’un NPU 890. Les options de stockage associent 12 Go de RAM à 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage UFS 4.1.

La batterie de 5 500 mAh prend en charge la charge HyperCharge filaire de 90 W et la charge sans fil de 50 W. L’appareil s’allume en quatre secondes après avoir été connecté à un chargeur. Le système de refroidissement 3D IceLoop de Xiaomi améliore la gestion de la chaleur grâce à une séparation vapeur-liquide.

La connectivité inclut le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6.0 avec double connexion, le NFC et la double SIM avec prise en charge eSIM. Xiaomi Astral Communication ajoute la fonction Xiaomi Offline Communication, qui permet des appels vocaux entre deux appareils Xiaomi 15T Pro dans un rayon de 1,9 km, sans Wi-Fi ni réseau mobile.

L’appareil fonctionne sous HyperOS 3 avec une interface repensée, un multitâche plus rapide et des fonctionnalités d’IA améliorées grâce à HyperAI. Il optimise également les connexions avec les autres produits Xiaomi.

Des « presque flagships »

Le positionnement des Xiaomi 15T est clair : offrir des performances premium proches des flagships sans attendre la série 17, ni payer le prix fort. Pour les utilisateurs européens et internationaux, cela veut dire que le Xiaomo 15T Pro pourrait être la meilleure option Xiaomi haut de gamme… au moins jusqu’à l’arrivée de la série 17 hors de Chine en 2026.

Le Xiaomi 15T Pro est disponible aux prix de :

12 Go + 256 Go : 799,90 €

12 Go + 512 Go: 899,90 €

12 Go + 1 To : 999,90 €

Dans le cadre d’une promotion « Premium Bird » jusqu’au 10 octobre, la version 12 Go + 1 To est proposée à 899,90 €. Les acheteurs pendant cette période recevront également une enceinte Xiaomi Sound Party offerte d’une valeur de 129,90 €, dans la limite des stocks disponibles.