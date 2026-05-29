Aux côtés des Xiaomi 17T et 17T Pro, Xiaomi enrichit son écosystème mondial avec le Smart Band 10 Pro, un bracelet connecté plus fin, plus lumineux et mieux armé pour le suivi santé. Avec son écran AMOLED de 1,74 pouce, sa batterie annoncée jusqu’à 21 jours et ses fonctions bien-être renforcées, la marque veut consolider sa place sur le marché des wearables accessibles.

Un design plus premium sans perdre en légèreté

Le Xiaomi Smart Band 10 Pro adopte un châssis en aluminium haute résistance, avec un profil de seulement 9,7 mm et un poids de 21,6 g hors édition Ceramic. Son écran AMOLED atteint 2 000 nits de luminosité maximale, un vrai atout pour la lisibilité en extérieur.

La batterie de 350 mAh, associée à une puce basse consommation, permettrait jusqu’à 21 jours d’autonomie en usage léger.

Xiaomi met l’accent sur la précision avec un module PPG amélioré et de nouveaux algorithmes. La marque annonce une précision de 98,2 % pour le suivi de la fréquence cardiaque.

Le bracelet prend en charge plus de 150 modes sportifs, avec un mode piste pour enregistrer les tours et un mode cyclisme affiné. Côté sommeil, l’algorithme Sleep 2.0 ajoute des mesures plus poussées, dont la variabilité de la fréquence cardiaque, l’efficacité du sommeil et des rapports de tendance.

Xiaomi intègre aussi un partenariat avec Clue, incluant trois mois d’essai à Clue Plus pour enrichir le suivi du cycle menstruel et les prédictions de fertilité.

Une compatibilité pensée pour les usages hybrides

Le Smart Band 10 Pro peut synchroniser les notifications de deux systèmes à la fois, par exemple un smartphone Xiaomi et un iPhone. Une interface unique permet ainsi de recevoir les alertes des deux appareils.

La version standard sera disponible en Noir, gris et rose. Son prix est de 79,99 € . Une déclinaison NFC compatible avec les paiements sans contact sera proposée en Noir, gris et en édition Ceramic au prix de 99,99 euros.

Xiaomi renforce son écosystème wearable

Avec le Smart Band 10 Pro, Xiaomi poursuit une stratégie claire : rendre les fonctions autrefois réservées aux montres connectées plus coûteuses accessibles dans un format léger, endurant et discret.

Le bracelet ne cherche pas à remplacer une smartwatch premium. Il vise plutôt un équilibre très Xiaomi : design soigné, autonomie généreuse, suivi santé renforcé et prix probablement agressif.