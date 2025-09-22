Accueil » Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max : lancement officiel prévu le 25 septembre en Chine

Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max : lancement officiel prévu le 25 septembre en Chine

Après plusieurs semaines de teasers, Xiaomi a officiellement confirmé que la nouvelle série Xiaomi 17 sera dévoilée lors d’un événement spécial en Chine, le 25 septembre 2025. Trois modèles sont attendus : le Xiaomi 17, le Xiaomi 17 Pro et le Xiaomi 17 Pro Max.

Ces smartphones seront les premiers à être équipés du tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, que Qualcomm présentera cette semaine.

Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max : Trois positionnements bien distincts

Xiaomi n’a pas hésité à qualifier ses nouveaux modèles :

le Xiaomi 17 est présenté comme le « flagship standard le plus puissant de l’histoire de Xiaomi »,

le Xiaomi 17 Pro est décrit comme le « fleuron compact de l’imagerie »,

et le Xiaomi 17 Pro Max comme le « summum de la technologie photo de Xiaomi ».

D’après les rumeurs, les Xiaomi 17 et 17 Pro proposeront un écran OLED de 6,3 pouces avec des bords ultra-fins, tandis que le 17 Pro Max grimperait à 6,8 pouces. Tous devraient offrir une définition 2K.

Les modèles Pro et Pro Max se distingueront également par un écran secondaire à l’arrière, permettant d’afficher l’heure, les notifications, de gérer le multitâche, certaines interactions IA et même des fonctions cross-device.

Batterie et recharge

La partie énergétique sera un point fort de la gamme :

Xiaomi 17 : 7 000 mAh avec recharge filaire 90W,

Xiaomi 17 Pro : 6 300 mAh avec recharge 100W,

Xiaomi 17 Pro Max : 7 500 mAh avec recharge 100W.

Tous les modèles prendront en charge la recharge sans fil.

Photo et partenariat Leica

Côté photo, les Xiaomi 17 Pro et Pro Max embarqueraient un triple capteur 50 mégapixels : un capteur principal SmartSens 590, un ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique avec prise en charge macro. La caméra avant, également optimisée par Leica, atteindrait 50 mégapixels avec autofocus.

Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro : la nouvelle génération de tablettes Xiaomi

Lors de l’événement, Xiaomi dévoilera aussi la série Xiaomi Pad 8.

Les deux modèles offriront un écran LCD de 11,2 pouces avec définition 3.2K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, disponible aussi en édition Soft Light Screen pour réduire la fatigue oculaire.

La Pad 8 tournera sur le Snapdragon 8s Gen 4, tandis que le Pad 8 Pro profitera du Snapdragon 8 Elite, avec un score AnTuTu avoisinant les 3 millions et une performance améliorée de 69 % par rapport à la génération précédente.

Les deux tablettes embarqueront une batterie de 9 200 mAh compatible avec la recharge rapide 67W.

Le 25 septembre sera une date clé pour Xiaomi : entre les Xiaomi 17, 17 Pro et Pro Max — premiers smartphones au monde sous Snapdragon 8 Elite Gen 5 — et les nouvelles Pad 8, la marque compte frapper un grand coup. En parallèle, le PDG Lei Jun prononcera son sixième discours annuel sur le thème du « changement », où il abordera notamment les coulisses de la puce XRING et de Xiaomi Auto.