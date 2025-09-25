Accueil » Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est là : Xiaomi a déjà dégainé, et les autres ?

À l’occasion de son traditionnel Snapdragon Summit, Qualcomm a officialisé son nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, une puce mobile surpuissante qui promet de bouleverser la hiérarchie des smartphones Android premium dès la fin 2025.

Plus rapide, plus fluide, plus économe, la nouvelle plateforme mobile haut de gamme affiche des hausses de performances impressionnantes :

+20 % pour le CPU,

+23 % pour le GPU,

+16 % en efficacité énergétique,

et surtout +37 % pour le NPU, au cœur des applications d’IA embarquées.

Qualcomm n’a pas tardé à annoncer ses partenaires, et les plus grands noms du marché Android sont déjà au rendez-vous : Xiaomi, Samsung, OnePlus, OPPO, realme, vivo, HONOR, REDMI, POCO, ROG, Sony, Nubia ou encore ZTE.

Xiaomi 17 : le premier à dégainer

C’est Xiaomi qui a ouvert le bal, avec un lancement en grande pompe de son Xiaomi 17 quelques heures seulement après l’annonce officielle de la puce.

Lu Weibing, président du groupe, a salué une collaboration « profonde » avec Qualcomm et une intégration matérielle et logicielle qui « permet à chacun de profiter d’une vie merveilleuse grâce à la technologie ».

Xiaomi réalise ainsi un coup de force : être le premier constructeur mondial à livrer un smartphone avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5… le jour même de son officialisation.

Les prochains flagships déjà confirmés

POCO F8 Ultra : probable clone du Redmi K90 Pro, attendu en octobre.

HONOR Magic 8 et MagicPad 3 Pro : les deux produits haut de gamme arriveront aussi en octobre en Chine. Le Magic8 adoptera un design raffiné, inspiré de la porcelaine Ru de la dynastie Song.

OnePlus 15 : avec son nouveau moteur graphique « Windspeed Gaming Core », OnePlus promet du 165 fps pour les gamers exigeants. La série Ace 6 devrait aussi en profiter.

iQOO 15 : lancement imminent avec un « Monster super-core engine » optimisé pour les performances extrêmes en jeu.

vivo X300 Ultra : le modèle ultra-premium de la marque prévu début 2026 adoptera aussi cette puce.

realme GT8 Pro : avec un score AnTuTu annoncé à plus de 4 millions, il sera également commercialisé à l’international, y compris en Inde.

nubia Z80 Ultra et RedMagic 11 Pro : attendus en octobre, les deux modèles viseront les gamers avec une configuration très musclée.

Le gaming mobile en ligne de mire

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 met clairement l’accent sur le jeu vidéo mobile, avec des performances CPU/GPU revues à la hausse et une meilleure gestion thermique. Plusieurs marques mettent déjà en avant des taux de rafraîchissement extrêmes, comme le 165 fps chez OnePlus, ou des moteurs « Monster » optimisés pour le gaming, comme chez iQOO.

Une IA embarquée plus performante que jamais

Avec une NPU 37 % plus rapide, Qualcomm pousse également l’intégration de l’IA sur appareil (on-device AI), un enjeu central pour la photo, la vidéo, les assistants vocaux et les applications de plus en plus génératives.

Une fin d’année et un début 2026 sous le signe du Gen 5

Alors que le Snapdragon 8 Gen 5 (non Elite) est aussi prévu pour plus tard cette année, la version Elite vise clairement les modèles les plus haut de gamme du marché Android. Et vu le nombre de constructeurs engagés, le Gen 5 s’annonce comme le cœur battant de la prochaine génération de flagships.