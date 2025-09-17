Samsung One UI 8 (Android 16) : calendrier mondial de déploiement révélé

Après un démarrage en Corée du Sud, Samsung prépare déjà l’arrivée de One UI 8 basé sur Android 16 dans de nombreux pays, avec un calendrier particulièrement ambitieux révélé pour le Brésil.

Bonne nouvelle : ces dates devraient s’appliquer à d’autres marchés clés comme l’Europe, l’Asie… et même les États-Unis.

Calendrier One UI 8 au Brésil (Android 16)

18 septembre : Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra

25 septembre : Galaxy S24, S24+, S24 FE, S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Galaxy A56 5G, A36 5G

2 octobre : Galaxy S23, S23+, S23 FE, S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy A55 5G, A35 5G, A26, A17, A17 5G

6 octobre : Galaxy S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4, Galaxy A54 5G, A34 5G, A25 5G, A16, A16 5G, A15 5G, Galaxy Tab S9 (tous modèles)

16 octobre : Galaxy S21 FE, Galaxy A73 5G, A53 5G, A24, A15, A07, A06 (et 5G), Galaxy Tab S8 (tous modèles)

23 octobre : Galaxy A33 5G

Ces dates sont marquées comme « starting », ce qui veut dire que les déploiements pourraient débuter ce jour-là, mais s’étaler sur plusieurs jours/semaines.

Pourquoi est-ce important ?

Samsung semble vouloir effacer l’échec de One UI 7, qui avait été retardé à plusieurs reprises et déployé avec des bugs majeurs. Cette fois, la firme veut redevenir le n° 1 incontesté des mises à jour Android, avec un déploiement rapide sur ses modèles premium (S25, S24, Z Fold 6, Z Flip 6) mais aussi sur les gammes A et Tab.

Si tout se confirme, les utilisateurs Galaxy aux US et en Europe pourraient recevoir Android 16 avant fin septembre sur les Galaxy S25, et dès octobre pour les précédentes générations.

Comparaison avec la concurrence

Google a déjà mis à jour tous ses Pixels compatibles.

Motorola, OnePlus et autres : aucune visibilité claire, avec des délais qui pourraient durer plusieurs mois.

Une preuve supplémentaire que Samsung reste imbattable en matière de suivi logiciel Android.