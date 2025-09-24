Accueil » WhatsApp introduit la traduction de messages sur iPhone et Android

WhatsApp introduit la traduction de messages sur iPhone et Android

Meta continue d’améliorer l’expérience de WhatsApp, et cette fois l’accent est mis sur la communication entre langues.

L’application de messagerie déploie une nouvelle fonction de traduction intégrée, permettant aux utilisateurs de lire et répondre aux messages dans leur langue préférée.

Comment activer la traduction sur WhatsApp ?

À partir d’aujourd’hui, il suffit de maintenir un message appuyé puis de sélectionner l’option « Traduire ». Vous pouvez ensuite choisir la langue source et la langue cible, et même télécharger vos langues préférées pour un usage hors ligne.

La fonctionnalité est disponible aussi bien dans les discussions individuelles que dans les groupes et les mises à jour de canaux.

Sur Android, une option supplémentaire permet d’activer la traduction automatique d’un fil de conversation entier : tous les messages entrants seront ainsi traduits en temps réel dans la langue choisie.

Respect de la confidentialité

WhatsApp précise que les traductions s’effectuent directement sur l’appareil de l’utilisateur. L’application elle-même n’y a donc pas accès, et les conversations restent chiffrées de bout en bout.

Quelles langues sont disponibles ?

La disponibilité diffère entre Android et iOS :

Android : anglais, espagnol, hindi, portugais, russe et arabe.

iPhone : plus de 19 langues dès le lancement, dont français, allemand, italien, japonais, coréen, chinois mandarin, turc ou encore vietnamien.

Meta a confirmé que la prise en charge sera élargie à d’autres langues dans les mois à venir.

Un déploiement progressif

La traduction de messages WhatsApp commence à être déployée dès aujourd’hui sur iOS et Android. En revanche, aucune date n’a encore été annoncée pour l’arrivée de cette fonction sur la version Web, Windows ou Mac de l’application.

Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs dans 180 pays, WhatsApp est confronté quotidiennement au défi des langues. Cette nouvelle fonction devrait faciliter les échanges internationaux, que ce soit pour le travail, les voyages ou les conversations personnelles.

Meta emboîte ainsi le pas à Apple, qui a récemment introduit la traduction en direct dans Messages, et renforce l’attrait de WhatsApp comme messagerie universelle.