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RayNeo V4 : les lunettes IA misent sur la vitesse et l’autonomie

RayNeo V4 : les lunettes IA misent sur la vitesse et l’autonomie

Avec les RayNeo V4, la marque soutenue par TCL change de ton. Plutôt que d’empiler de nouvelles fonctions IA, elle promet des lunettes plus rapides, plus endurantes et plus fiables au quotidien.

Moins de fonctions, plus d’efficacité

RayNeo affirme que l’industrie des lunettes IA a ajouté plus de 200 fonctionnalités en un an, mais que leur adoption réelle resterait très faible. Pour cette nouvelle génération, la marque dit donc avoir concentré ses efforts sur l’essentiel : démarrage rapide, meilleure autonomie et capture photo-vidéo plus naturelle.

Les RayNeo V4 reposent sur une double puce : un Snapdragon AR1 de Qualcomm et une puce basse consommation Hengxuan BES2800. Cette architecture permettrait aux lunettes de sortir de veille en 0,2 seconde, avec une réponse vocale en 2,1 secondes et une reconnaissance d’image en environ 3,7 secondes.

Une caméra carrée pensée pour les réseaux sociaux

La partie photo évolue fortement. RayNeo utilise un capteur carré OmniVision OG09B de 1/2,9 pouce, environ 50 % plus grand que certains capteurs concurrents. Son format 1:1 permet de capturer plus facilement des images adaptées au partage vertical comme horizontal, sans recadrage trop agressif.

Les lunettes proposent aussi une optique ultra grand-angle de 17 mm, une ouverture f/2.2, de la vidéo 2,5K et une stabilisation dynamique. RayNeo annonce également une optimisation avec ArcSoft sur plus de 150 scénarios.

Autonomie renforcée et design plus solide

La batterie « Blue Whale » semi-solide promet une capacité en hausse de 57 % par rapport aux V3. En usage annoncé, cela donne jusqu’à 47 minutes de vidéo continue, 11,5 heures de musique ou 949 photos avant d’atteindre 10 % de batterie.

Le boîtier de charge ajoute jusqu’à 7 charges complètes, tandis que la recharge rapide permet d’atteindre 80 % en 25 minutes. Les RayNeo V4 pèsent 38 grammes, disposent de charnières en titane et obtiennent une certification IP67, une première pour des lunettes IA RayNeo.

Prix et disponibilité

En Chine, les RayNeo V4 débutent à 2 199 yuans, soit environ 280 euros. La version lunettes de soleil coûte 2 399 yuans (305 euros), tandis que le pack complet avec boîtier et accessoires monte à 2 799 yuans (355 euros). Les premières livraisons sont prévues le 30 mai.

Avec les V4, RayNeo semble avoir compris une chose : pour convaincre au quotidien, les lunettes IA doivent d’abord se comporter comme de bonnes lunettes — légères, rapides et toujours prêtes.