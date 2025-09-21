Accueil » Honor MagicPad 3 Pro en approche et rumeur d’une MagicPad Mini pour 2026

Honor semble décidé à accélérer sur le marché des tablettes. Après la MagicPad 3 dévoilée plus tôt cette année, la marque tease déjà une version MagicPad 3 Pro, et selon une fuite signée Digital Chat Station, une MagicPad Mini serait également dans les cartons.

MagicPad 3 Pro : la grande sœur premium

Repérée lors d’un événement en Chine, la future MagicPad 3 Pro devrait reprendre les bases de la MagicPad 3, mais en plus haut de gamme.

Pour rappel, la MagicPad 3 proposait déjà :

Écran LCD 13,3 pouces 3.2K

Snapdragon 8 Gen 3

Batterie massive 12 450 mAh

Épaisseur contenue à 5,79 mm

La version Pro pourrait pousser le curseur plus loin avec :

Un écran OLED haute résolution, plus lumineux et contrasté

Un Snapdragon 8 Elite pour encore plus de puissance

Peut-être des améliorations logicielles autour de MagicOS optimisé pour la productivité

Tout porte à croire que son lancement en Chine pourrait intervenir avant la fin 2025.

MagicPad Mini : la réponse d’Honor à l’iPad Mini ?

En parallèle, Honor travaillerait sur une MagicPad Mini, une tablette plus compacte destinée à concurrencer :

La Redmi K Pad

La Red Magic Astra

La Huawei MatePad Mini

Et bien sûr, l’Apple iPad Mini

Selon la fuite, la MagicPad Mini arriverait en version WiFi et cellulaire, mais son format exact reste encore mystérieux. Une sortie au début 2026 est envisagée.

Avec la MagicPad 3 Pro, Honor viserait les utilisateurs pro et créatifs en quête d’un grand écran premium. Avec la MagicPad Mini, la marque attaquerait le segment compact, un marché encore très porté par Apple et Huawei.

Si ces deux modèles se confirment, Honor aurait une gamme complète de tablettes, capable de rivaliser avec les ténors du secteur Android et même Apple.