Samsung Project Moohan : lancement du casque XR repoussé au 21 octobre

Le très attendu casque XR (Extended Reality) de Samsung, connu en interne sous le nom de Project Moohan, s’apprête enfin à voir le jour. Initialement prévu pour fin septembre, son lancement a été légèrement repoussé afin de finaliser quelques contrôles qualité et d’ajuster la stratégie marketing.

Samsung dévoilera officiellement Project Moohan le 21 octobre 2025, et les ventes commenceront presque immédiatement après la présentation.

Le planning initial prévoyait une annonce dès le 29 septembre, suivie d’une commercialisation plus tôt en octobre.

Project Moohan: Un prix plus abordable que le Vision Pro

Le casque est pensé pour corriger l’un des principaux reproches adressés à son concurrent direct, l’Apple Vision Pro : le confort. Autre argument de taille, le prix : autour de 2 000 dollars, soit bien en dessous des 3 499 dollars demandés par Apple, mais encore loin d’être accessible au grand public.

Cependant, Samsung ne cherche pas à inonder le marché dès le départ. Le fabricant prévoit une production limitée à 100 000 unités, principalement pour tester l’intérêt des consommateurs. À titre de comparaison, Apple visait un million d’unités pour le Vision Pro… objectif qu’il n’a pas atteint.

Les caractéristiques techniques attendues

Côté matériel, Project Moohan veut frapper fort :

Des écrans Micro OLED offrant une résolution supérieure à celle du Vision Pro (environ 3 800 PPI).

16 Go de RAM pour gérer les applications XR.

La puce Snapdragon XR2+ Gen 2, optimisée pour la réalité étendue.

Le casque fonctionnera sur une base Android XR, en partenariat avec Google, ce qui devrait lui permettre de proposer davantage de contenus disponibles dès le lancement que son rival signé Apple.

Une disponibilité limitée

Seul bémol : le Project Moohan sera lancé dans quelques régions seulement, du moins au départ. Si la demande est au rendez-vous, Samsung pourrait élargir sa distribution.