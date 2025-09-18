Accueil » iPhone pliable : Apple prépare une ligne pilote à Taïwan pour un lancement en 2026

iPhone pliable : Apple prépare une ligne pilote à Taïwan pour un lancement en 2026

iPhone pliable : Apple prépare une ligne pilote à Taïwan pour un lancement en 2026

Après des années de rumeurs, Apple semble enfin accélérer sur son tout premier iPhone pliable. Selon les dernières informations, une ligne de production pilote serait en préparation à Taïwan pour tester les équipements et affiner les procédés de fabrication avant un déploiement à grande échelle… en Inde.

La sortie pourrait avoir lieu en 2026, et non en 2025, comme espéré par certains.

iPhone pliable : Une ligne pilote pour préparer la production

Apple envisagerait d’installer une mini-usine expérimentale à Taïwan, capable de mobiliser environ un millier d’ouvriers. L’objectif : tester les machines, perfectionner la chaîne d’assemblage et résoudre les difficultés techniques liées au format pliable, avant de lancer une production de masse en Inde.

Cette stratégie illustre la volonté d’Apple de diversifier sa chaîne d’approvisionnement, en réduisant sa dépendance à la Chine tout en consolidant ses partenariats avec des fournisseurs indiens et taïwanais.

Des ambitions fortes pour 2026

Apple viserait un volume record de production pour 2026, avec environ 95 millions d’iPhone prévus dans la gamme, soit une hausse de plus de 10 % par rapport à 2025. Au total, les expéditions mondiales pourraient dépasser 240 millions d’unités.

À titre de comparaison, Apple aurait prévu 85 millions d’iPhone 17 pour cette année et environ 220 millions d’unités en 2025. L’arrivée d’un iPhone pliable pourrait donc non seulement attirer de nouveaux acheteurs, mais aussi stimuler les ventes de l’ensemble de la gamme.

Un design différent de la concurrence

D’après les premières indiscrétions, l’iPhone pliable d’Apple pourrait adopter un format plus petit et plus large que la plupart des modèles concurrents, à l’image du Pixel Pro 10 Fold de Google. Il s’agirait d’un choix stratégique pour se différencier des pliables déjà sur le marché, proposés par Samsung, OPPO ou Motorola.

Apple reste néanmoins très en retard : ses rivaux en sont déjà à plusieurs générations de smartphones pliables, de plus en plus perfectionnés.

L’Inde au cœur de la stratégie d’Apple

Ce projet s’inscrit dans le contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, qui poussent Apple à réorganiser son industrie. L’Inde devient un pilier de ce plan, avec une montée en puissance de la production locale malgré certains obstacles : délais liés à l’importation d’équipements depuis la Chine, difficultés à recruter des ingénieurs spécialisés, ou encore manque de main-d’œuvre qualifiée.

Pour compenser, Apple collabore davantage avec des fournisseurs indiens et des constructeurs taïwanais, afin de sécuriser la transition.

Un pari attendu mais risqué

Si l’iPhone pliable arrive en 2026, il s’agira de l’une des plus grandes évolutions de la gamme depuis des années. Mais, Apple joue gros : la marque ne peut plus se permettre de prendre du retard alors que le marché des pliables progresse rapidement.

En testant ses procédés à Taïwan avant un lancement en Inde, Apple cherche à limiter les risques et à garantir un produit parfaitement maîtrisé. Reste à savoir si cela suffira à convaincre les consommateurs et à rattraper des concurrents déjà bien installés.