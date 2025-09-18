Apple préparerait un MacBook à 599 dollars avec une puce d’iPhone dès fin 2025

Apple préparerait enfin un MacBook plus abordable, équipé non pas d’une puce M, mais d’une puce A-series issue de l’iPhone.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, le produit entrerait en production de masse au quatrième trimestre 2025, pour une sortie attendue soit en toute fin d’année, soit au début de 2026.

Un MacBook à 599 dollars avec puce A18 Pro

Les rumeurs évoquent un prix plancher de 599 dollars, ce qui en ferait le MacBook le plus accessible jamais proposé par Apple. La machine pourrait embarquer la puce A18 Pro (déjà utilisée dans l’iPhone 16 Pro), couplée à 8 Go de RAM.

Côté design, ce MacBook adopterait un format de 13 pouces et miserait sur des coloris plus vifs que ceux des gammes actuelles, avec des options en rose, bleu et jaune, en plus d’un classique argent.

A18 Pro ou A19 Pro ?

Si la rumeur insiste sur la puce A18 Pro, certains analystes imaginent que Apple pourrait opter pour la nouvelle puce A19 Pro, qui dispose de 12 Go de RAM. Ce choix permettrait à la firme de rester cohérente avec le reste de la gamme Mac, qui démarre désormais à 16 Go de RAM minimum.

Cependant, le A18 Pro offre déjà des performances comparables à celles du M1, qui équipe le MacBook Air encore vendu aux alentours de 599 dollars, exactement le prix visé par ce futur modèle.

Il est donc probable qu’Apple lance une première génération en A18 Pro/8 Go de RAM, avant de passer à l’A19 Pro avec davantage de mémoire l’année suivante pour une mise à niveau séduisante.

Un carton assuré chez les étudiants

Au final, peu importe la puce choisie : si Apple réussit à maintenir un tarif de 599 dollars, ce MacBook deviendrait un best-seller. Ses performances seraient largement suffisantes pour les usages étudiants (navigation, bureautique, multimédia), tout en ouvrant la porte à un nouveau segment de clients qui trouvaient jusqu’ici les MacBook trop chers.

Avec un prix agressif, un design coloré et des performances solides, ce MacBook « low-cost » pourrait bien devenir un succès de masse pour Apple dès 2026.