iPhone pliable Apple : sortie en 2026, 5 caméras, retour à Touch ID ?

Après des années de rumeurs, Apple semble enfin prête à se lancer sur le marché des smartphones pliables. D’après les récentes révélations de Mark Gurman (Bloomberg), un iPhone pliable serait en développement actif sous le nom de code V68, avec un lancement envisagé pour 2026.

L’appareil viserait directement les power users, notamment les passionnés de photographie mobile.

Un système à 5 caméras : Apple veut frapper fort

Pour concurrencer les leaders du marché, comme Samsung et son Galaxy Z Fold, Apple prévoirait d’équiper son iPhone pliable d’un système à cinq capteurs photo :

Une caméra frontale sur l’écran externe

Une caméra intérieure pour les appels vidéo en mode tablette

Trois caméras à l’arrière pour couvrir grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif

Ce choix placerait Apple sur un pied d’égalité avec le Galaxy Z Fold 7, qui adopte une configuration similaire. Le but semble clair : proposer des performances photo haut de gamme qu’importe le mode d’utilisation (plié ou déplié).

Adieu Face ID, bonjour Touch ID (encore ?)

La surprise vient d’une autre décision rapportée par Gurman : l’abandon de Face ID au profit de Touch ID. Le capteur d’empreinte digitale, qui pourrait être intégré sous l’écran, reviendrait remplacer la reconnaissance faciale — un choix qui suscite déjà des réactions mitigées.

Pourquoi Apple ferait ce choix ?

Gain d’espace dans un format complexe avec charnière et double écran

Technologie Face ID sous l’écran potentiellement pas encore prête

Touch ID reste une solution de sécurité éprouvée et moins encombrante

Mais pour un appareil qui sera sûrement vendu à un prix premium, ce changement risque d’être perçu comme un retour en arrière technologique par de nombreux utilisateurs habitués à la fluidité du Face ID.

Un design « livre », sans port SIM physique

D’après les fuites, l’iPhone pliable adopterait une ouverture à la manière d’un livre, comme les modèles Z Fold. Autre évolution notable : la suppression complète du port SIM, confirmant la volonté d’Apple d’imposer seulement l’eSIM dans ses futurs produits.

Bien que ce futur iPhone promette une expérience photographique de haut vol et un design innovant, certains compromis techniques pourraient faire grincer des dents :

Excellent point : configuration photo complète, design pliable, écosystème iOS complet

Point d’interrogation : l’absence de Face ID et les éventuels défis liés à la durabilité du format

Si Apple mise sur un lancement en 2026, beaucoup de choses peuvent encore changer d’ici là. Mais une chose est sûre : le pliable est enfin pris au sérieux à Cupertino.

Révolution ou compromis déguisé ?

L’arrivée d’un iPhone pliable semble plus concrète que jamais. Entre innovation matérielle, puissance photo et retour à une technologie plus ancienne (Touch ID), Apple joue une partition complexe. L’objectif est clair : séduire les utilisateurs les plus exigeants.

Mais, l’absence de Face ID pourrait être un frein psychologique pour ceux qui s’attendent à « le meilleur du meilleur » sur un appareil à plus de 2 000 €.