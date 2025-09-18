Accueil » Windows 11 : Microsoft Paint se dote de fichiers projet et de pinceaux à opacité réglable

Windows 11 : Microsoft Paint se dote de fichiers projet et de pinceaux à opacité réglable

Microsoft continue de transformer Paint en un véritable outil créatif moderne. Après avoir ajouté un mode sombre, la gestion des calques et même des fonctions IA, l’application reçoit deux nouveautés majeures : les fichiers projet et les pinceaux à opacité réglable.

Paint prend en charge les fichiers projet

Comme avec Photoshop et ses célèbres fichiers .PSD , il sera désormais possible d’enregistrer ses créations Paint en tant que fichier projet au format .paint .

Ce type de fichier garde en mémoire vos calques et vos réglages, ce qui permet de reprendre une création exactement là où vous l’avez laissée. La fonctionnalité est déjà en test auprès des Insiders Windows dans les canaux Dev et Canary.

Pinceaux et crayons avec opacité réglable

Autre amélioration attendue : les curseurs d’opacité pour les outils crayon et pinceau. Depuis le panneau de gauche, on pourra désormais ajuster la transparence de ses traits pour des effets plus subtils et des superpositions plus créatives.

Nouveaux outils pour Outil Capture d’écran, et Bloc-notes passe à l’IA

L’outil Capture d’écran de Windows 11 bénéficie lui aussi d’un petit boost : un mode annotation rapide avec surligneur, stylo et gomme, ainsi que la possibilité de recadrer facilement une image après la capture.

Enfin, Microsoft intègre des fonctions IA d’écriture, de résumé et de réécriture directement dans l’application Bloc-notes, accessibles aux possesseurs de Copilot+ PC. Pas besoin d’abonnement Microsoft 365 : l’app pourra basculer entre modèles locaux et cloud selon les besoins.