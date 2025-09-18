Nothing lance les Ear (3) : design transparent revisité, Super Mic et meilleure autonomie

La jeune marque londonienne Nothing vient d’officialiser ses nouveaux écouteurs Ear (3). Fidèles à leur identité transparente, ils adoptent pour la première fois des accents métalliques et intègrent une technologie inédite : Super Mic, un système conçu pour garantir des appels clairs même dans les environnements bruyants.

Ear (3): Un design transparent… rehaussé de métal

Les Ear (3) conservent l’ADN visuel unique de Nothing, mais introduisent du métal poli dans leur construction. Une antenne Metal-Insulator-Metal (MIM) améliore la sensibilité du signal et la stabilité de la connexion.

Le boîtier de charge, fabriqué en aluminium 100 % recyclé, bénéficie d’une conception sans colle grâce au nano moulage par injection. L’ensemble est certifié IP54, résistant à la poussière, à la sueur et aux éclaboussures.

Super Mic : la voix avant tout

La grande nouveauté se cache dans le boîtier : un système double micro Super Mic, activé par le bouton TALK, qui filtre le bruit ambiant jusqu’à 95 dB. Chaque écouteur embarque aussi trois micros directionnels et une unité de conduction osseuse (VPU) capable de capter les micro-vibrations de la mâchoire pour un rendu vocal plus précis.

Un système d’IA multicanal réduit le bruit de fond (jusqu’à 25 dB de réduction du vent). Et si vous n’êtes pas en appel, vous pouvez enregistrer des mémos vocaux directement depuis le boîtier, automatiquement transcrits si vous utilisez un Nothing Phone.

Un son plus riche et plus puissant

Les Ear (3) disposent un haut-parleur dynamique de 12 mm avec une surface de radiation 20 % plus grande. Résultat : des basses renforcées de 4 à 6 dB, et des aigus plus nets (+4 dB).

Ils proposent aussi une réduction de bruit active adaptative en temps réel, pour ajuster l’isolation en fonction de l’environnement.

Autonomie en hausse et recharge rapide

Chaque oreillette embarque désormais une batterie de 55 mAh, offrant jusqu’à 10 heures d’écoute seule, et 38 heures avec le boîtier. La charge rapide est assurée : 10 minutes en USB-C = 10 heures de musique, et la recharge sans fil est toujours de la partie.

Les Nothing Ear (3) prennent en charge le Bluetooth 5.4, le codec LDAC, ainsi qu’un mode faible latence (<120 ms), idéal pour le gaming et la vidéo.

Ils sont compatibles Google Fast Pair, iOS, Windows, et contrôlables via l’app Nothing X.

Prix et disponibilité