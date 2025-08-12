Accueil » Apple préparerait un MacBook à moins de 700 dollars : puce A18 Pro et design ultra-fin au programme

Apple pourrait bien bousculer le marché des ordinateurs portables d’entrée de gamme. Selon de nouvelles fuites, la firme de Cupertino travaillerait sur un MacBook plus abordable que jamais, avec un prix compris entre 599 et 699 dollars aux États-Unis.

Un positionnement tarifaire qui, s’il se confirme, en ferait le Mac portable le moins cher depuis des années.

Un prix inédit pour un MacBook

Actuellement, le MacBook le plus accessible est le MacBook Air M4 13 pouces, lancé à partir de 999 dollars, soit 1 199 euros. Cette nouvelle machine ferait donc chuter le ticket d’entrée d’environ 400 dollars, ce qui pourrait séduire les utilisateurs de Windows ou de Chromebook hésitant à passer sur macOS.

Les premières informations évoquent un écran de 12,9 pouces, un châssis ultra-fin et léger, et surtout une nouveauté majeure : l’utilisation de la puce A18 Pro, la même que celle des futurs iPhone 16 Pro.

Habituellement, les MacBook sont équipés de processeurs M-series (M1, M2, M3, M4…), spécialement conçus pour macOS, offrant plus de cœurs CPU et GPU, plus de mémoire unifiée et de meilleures capacités pour les écrans externes.

Avec une A18 Pro, Apple pourrait réduire significativement les coûts de production, proposer un ordinateur sans ventilateur, silencieux et plus compact et offrir suffisamment de puissance pour la bureautique, le Web, le streaming et les tâches quotidiennes.

En revanche, cette puce ne prenant pas en charge Thunderbolt, le futur MacBook devrait se limiter à des ports USB-C classiques.

Design et coloris

Les rumeurs parlent d’un design ultra-léger, pensé pour la mobilité. Plusieurs couleurs seraient proposées : argent, bleu, rose et jaune. De quoi rappeler la gamme colorée des anciens MacBook et séduire un public plus large, y compris étudiant. La production de certains composants devrait commencer fin 2025, avec un lancement prévu fin 2025 ou début 2026.

Selon les estimations, Apple pourrait écouler 5 à 7 millions d’unités par an, soit une hausse potentielle de 30 à 40 % du volume total de MacBook vendus.

Une stratégie pour contrer Windows et Chromebook

Apple n’a plus réellement investi dans ce segment depuis plusieurs années. Avec ce modèle, elle pourrait :

Reconquérir une part du marché occupée par les PC portables Windows à bas prix.

Attirer les utilisateurs qui n’ont pas besoin des performances d’un MacBook Pro.

Élargir sa base installée et encourager les ventes de services (iCloud, Apple Music, etc.).

Un MacBook A18 Pro à moins de 700 dollars pourrait devenir l’un des plus gros succès d’Apple dans les prochaines années, à condition de bien gérer les compromis sur les performances et les fonctionnalités. Entre son design fin, ses coloris attractifs et son prix agressif, il aurait tous les atouts pour séduire étudiants, travailleurs nomades et nouveaux venus dans l’écosystème macOS.