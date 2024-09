Apple A18 et A18 Pro : Les nouvelles puces de l’iPhone 16 promettent des performances révolutionnaires

Apple a officiellement dévoilé deux nouveaux processeurs pour ses iPhone 16, avec des performances et une efficacité énergétique améliorées. Le processeur A18 équipe les modèles standards iPhone 16 et iPhone 16 Plus, tandis que l’A18 Pro alimente les modèles haut de gamme iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Ces deux puces sont fabriquées par TSMC, le plus grand fondeur mondial, utilisant son procédé de fabrication 3 nm de seconde génération (N3E), garantissant des performances accrues tout en consommant moins d’énergie.

Un bond en performance avec le processeur A18

Le processeur A18 intègre une architecture à 6 cœurs, comprenant 2 cœurs haute performance et 4 cœurs dédiés à l’efficacité énergétique. Ce processeur est accompagné d’un moteur neuronal à 16 cœurs, capable d’exécuter jusqu’à 35 trillions d’opérations par seconde (TOPS), doublant ainsi les performances en matière d’apprentissage automatique par rapport à la génération précédente. Selon Apple, le A18 est 30 % plus rapide que le A16 Bionic qui équipait l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, offrant ainsi une expérience utilisateur nettement améliorée sur les modèles non-Pro de cette année.

Du côté graphique, l’A18 se dote d’un GPU à 5 cœurs, qui est jusqu’à 40 % plus rapide que celui du A16 Bionic, tout en consommant 35 % d’énergie en moins. Ces améliorations se traduisent par une augmentation de 30 % des performances dans les jeux, tout en introduisant le ray tracing matériel pour des ombres et des reflets plus précis.

Le processeur A18 Pro, conçu pour les modèles Pro

Le processeur A18 Pro, conçu pour les iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, introduit des performances encore plus impressionnantes. Comme l’A18, il dispose d’une configuration CPU à 6 cœurs (2 cœurs de performance et 4 d’efficacité), mais cette version Pro est 15 % plus rapide que l’A17 Pro, tout en consommant 20 % d’énergie en moins. Cela en fait le processeur le plus rapide jamais installé dans un smartphone, capable de gérer des tâches complexes de manière plus fluide et efficace.

La partie graphique de l’A18 Pro est également notable, avec un GPU à 6 cœurs 20 % plus rapide que celui de l’A17 Pro. En outre, la bande passante mémoire du système a été augmentée de 17 %, marquant la plus grande augmentation jamais enregistrée dans l’histoire de l’iPhone. Cela permet des réponses encore plus rapides lors de l’utilisation d’outils comme Apple Intelligence, notamment pour les applications de création d’images et d’écriture.

En matière de gaming, le ray tracing matériel de l’A18 Pro est désormais deux fois plus rapide, rendant les sources lumineuses, les reflets et les ombres encore plus réalistes, notamment dans les jeux AAA exigeants.

Accélération des tâches d’intelligence artificielle et d’efficacité énergétique

Le Apple A18 Pro intègre également des accélérateurs d’apprentissage automatique (ML), optimisés pour fonctionner avec les outils d’Apple Intelligence. Ces accélérateurs permettent de réduire la consommation d’énergie des iPhone 16 Pro en gérant des tâches nécessitant une grande efficacité et une faible latence, sans solliciter le moteur neuronal.

Ils contribuent également à améliorer les vitesses USB 3, la fonction Always On et l’écran ProMotion qui propose un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Une révolution technologique avec les puces A18 et A18 Pro

Avec l’introduction des processeurs A18 et A18 Pro, Apple démontre une fois de plus sa capacité à repousser les limites en matière de performances mobiles. Ces puces ne se contentent pas d’améliorer la vitesse de traitement, elles apportent également des innovations significatives en termes de gestion de l’énergie et d’intelligence artificielle, tout en offrant des graphismes de pointe grâce au ray tracing matériel.

Que ce soit pour une utilisation quotidienne ou pour des tâches intensives comme le gaming ou la création de contenu, les iPhone 16 et iPhone 16 Pro sont conçus pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Ces nouvelles puces sont la preuve de la stratégie d’Apple visant à maintenir sa position de leader technologique sur le marché des smartphones, en proposant des appareils toujours plus performants et innovants. Les utilisateurs des iPhone 16 et 16 Pro peuvent s’attendre à une combinaison parfaite de puissance, d’efficacité et d’expérience de jeu immersive.