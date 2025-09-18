Huawei Watch GT 6 et Ultimate 2 : une étanchéité renforcée au programme

Huawei s’apprête à dévoiler ses nouvelles Watch GT 6 et Watch Ultimate 2, attendues cette semaine, et les rumeurs s’intensifient autour d’une amélioration clé : une étanchéité bien plus poussée.

Vers une nouvelle référence en résistance sous-marine

La plupart des montres connectées du marché se contentent d’une certification 5 ATM, supportant jusqu’à 50 mètres de profondeur, ce qui suffit pour nager ou faire du snorkeling léger. Mais en 2023, Huawei avait marqué les esprits avec la Watch Ultimate, certifiée 10 ATM et capable de descendre à 100 mètres. Une prouesse qui l’avait positionnée comme un choix sérieux pour les plongeurs et les amateurs d’activités extrêmes.

D’après les indices laissés par la marque, cette robustesse devrait être reconduite — voire renforcée — dans la nouvelle génération. Le modèle le plus probable pour intégrer ce design “dive-ready” est la Watch Ultimate 2, successeure directe de la montre la plus haut de gamme.

Toutefois, certains espèrent que la Watch GT 6, gamme plus abordable, bénéficie elle aussi de cette amélioration.

Un atout pour les aventuriers et sportifs

Une meilleure étanchéité ne serait pas qu’un simple argument marketing. Pour les athlètes, voyageurs ou utilisateurs outdoor, il s’agit d’un gage de fiabilité en conditions difficiles : plongée, sports nautiques, ou encore randonnées par mauvais temps.

Si Huawei généralise cette technologie, ses nouvelles montres pourraient séduire un public plus large, alliant robustesse et accessibilité.

Réponse imminente

Les fiches techniques et visuels de la gamme circulent déjà, mais Huawei garde le secret sur le modèle qui héritera de cette avancée. Il faudra attendre la présentation officielle des Watch GT 6 et Watch Ultimate 2 demain pour savoir jusqu’où la marque est prête à repousser les limites de la résistance sous-marine.