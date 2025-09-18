Accueil » Meta lance Hyperscape : scannez une pièce réelle et recréez-la en VR photoréaliste

Meta lance Hyperscape : scannez une pièce réelle et recréez-la en VR photoréaliste

Meta lance Hyperscape : scannez une pièce réelle et recréez-la en VR photoréaliste

Meta déploie progressivement Hyperscape, une nouvelle technologie qui permet de capturer un espace réel avec un casque Quest VR pour en générer une réplique numérique photoréaliste.

Disponible dès aujourd’hui en bêta via l’application Hyperscape Capture, cette fonctionnalité est compatible avec les Quest 3 et Quest 3S.

Meta Hyperscape : Comment ça marche ?

Avec l’app Hyperscape Capture, l’utilisateur scanne une pièce simplement en se déplaçant et en observant son environnement avec son casque VR. Un maillage virtuel apparaît progressivement sur les objets, indiquant ce qui est en train d’être capturé. Une fois le scan terminé, il est envoyé dans le cloud pour être traité — un processus qui prend quelques heures — avant de pouvoir être exploré en réalité virtuelle.

Au lancement, Hyperscape ne permet que de visiter seul ses propres scans. Mais, Meta annonce déjà qu’il sera bientôt possible de partager un lien privé pour inviter d’autres personnes à explorer ces environnements ensemble.

Une immersion déjà bluffante

Meta avait présenté Hyperscape pour la première fois lors de la conférence Meta Connect 2024. Un an plus tard, la technologie est encore jeune, mais elle montre un potentiel énorme.

Lors du Meta Connect 2025, certains participants ont pu tester des espaces déjà scannés, comme la cuisine de Gordon Ramsay. L’expérience s’est révélée étonnamment réaliste : on pouvait observer des détails précis comme des piles de livres ou des plats posés sur une table.

Bien sûr, l’illusion se brise si l’on s’approche trop près — les textes sur des journaux par exemple deviennent flous ou « baveux » — mais l’impression générale reste très convaincante.

Un outil créatif pour la VR et le métavers

Même si les ambitions de Meta en matière de métaverse semblent aujourd’hui passer au second plan face à l’essor de l’IA, Hyperscape montre que l’entreprise continue d’investir dans des expériences immersives inédites.

Pouvoir recréer un espace réel et le visiter en VR — seul ou entre amis — ouvre la porte à de nombreux usages :

revisiter des souvenirs personnels (une maison d’enfance, un lieu de vacances),

partager des environnements professionnels à distance,

créer des décors immersifs pour le gaming ou l’événementiel.

Disponibilité

Hyperscape est disponible en bêta dès aujourd’hui via l’application Hyperscape Capture pour Quest 3 et Quest 3S. La fonction multijoueur avec partage de lien privé arrivera « prochainement », selon Meta.