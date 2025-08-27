Accueil » Huawei Watch GT 6 : lancement en septembre avec GPS ultra-précis et autonomie XXL

Huawei Watch GT 6 : lancement en septembre avec GPS ultra-précis et autonomie XXL

Huawei s’apprête à dévoiler sa nouvelle Watch GT 6 lors d’un événement prévu à Paris, le 19 septembre 2025. Avec le slogan « Ride the Wind », la marque chinoise laisse entendre que cette montre sera axée sur les sports outdoor et le suivi avancé de la condition physique.

Parmi les améliorations attendues, la Watch GT 6 intégrera le système de positionnement Sunflower, propriété de Huawei, offrant une navigation ultra-précise pour des activités comme :

Le cyclisme

La course à pied

Le ski

Le golf

Jusqu’ici réservés à la GT 5 Pro, ces modes sportifs avancés débarquent dans la version classique, signalant une démocratisation des fonctionnalités premium.

Huawei Watch GT 6 : Autonomie de deux semaines et HarmonyOS 5.1

Huawei promet une autonomie similaire à la GT 5, soit jusqu’à 2 semaines d’utilisation. La Watch GT 6 tournera sous HarmonyOS 5.1, avec tous les classiques :

Suivi du sommeil

Fréquence cardiaque en continu

Analyse du stress

Capteurs de saturation en oxygène (SpO2)

Suivi menstruel

Design raffiné en 41 mm et 46 mm

La montre sera proposée en deux tailles : 41 mm et 46 mm, avec une lunette octogonale et une couronne rotative pour la navigation. Le design mêle élégance classique et modernité sportive.

Coloris pressentis pour la Watch GT 6 :

Brilliant Gold

Flowing Purple

Saddle Brown

Floating White

Phantom Black

Et pour la GT 6 Pro :

Glacier Gray

Amber Brown

Titanium Silver

Field Green

Yadan Black

Positionnement tarifaire et concurrence

Le tarif attendu est compris entre 300 et 350 dollars, soit environ 280 à 330 € selon la région. Cela place la Watch GT 6 en concurrence directe avec des modèles comme l’actuelle Galaxy Watch 8 de Samsung, et la future Apple Watch Series 11.

Huawei joue ici la carte de l’autonomie longue durée, de l’expérience outdoor et d’un design haut de gamme, pour séduire un public actif sans tomber dans les prix premium extrêmes.

Lancement à Paris le 19 septembre

Il ne reste plus qu’un mois avant la présentation officielle. Huawei compte bien marquer un grand coup en Europe avec cette Watch GT 6, qui pourrait devenir une valeur sûre pour les amateurs de sport, de randonnée et de technologie sobre, mais efficace.